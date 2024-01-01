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На Закарпатье восстановлен мост после наводнения

Жители села Буковец на Мукачевщине после паводка оказались отрезанными от цивилизации, поэтому дорожники построили практически новый мост.
После наводнения восстановлено движение по аварийному мосту вблизи Мукачево - Auto24

ФОТО: Закарпатская ОВА|

Маленький мост дал региону большие логистические возможности

Валентин Ожго
logo19 августа, 07:10
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Вообще по технологии это были аварийно-восстановительные работы. Поврежденный паводком мост парализовал транспортное сообщение на автомобильной дороге местного значения (Ужок – Нижние Ворота) – Буковец.

"После инцидента, случившегося в начале июля, чуть больше чем за месяц удалось принять ряд мер, позволяющих обеспечить безопасный проезд через переход", – прокомментировал ситуацию сообщил первый заместитель председателя Закарпатской ОГА Мирослав Билецкий.

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Инженерное сооружение длиной 6 метров полностью восстановлено. Дорожная служба выполнила ремонт береговых опор, сделала гидроизоляцию, устроила асфальтобетонное покрытие на проезжей части и на подъездах к мосту.

Восстановленный после наводнения мост в надежности превзошел старую переправу. Фото: Закарпатская ОГА

Кроме этого, установлено перильное и барьерное ограждение. Пешеходная дорожка расположена только с одной стороны, но она сделана по всем стандартам безопасности.

Сейчас здесь полноценное движение транспортных средств.

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