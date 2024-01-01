На Закарпатье восстановлен мост после наводнения

Вообще по технологии это были аварийно-восстановительные работы. Поврежденный паводком мост парализовал транспортное сообщение на автомобильной дороге местного значения (Ужок – Нижние Ворота) – Буковец.

"После инцидента, случившегося в начале июля, чуть больше чем за месяц удалось принять ряд мер, позволяющих обеспечить безопасный проезд через переход", – прокомментировал ситуацию сообщил первый заместитель председателя Закарпатской ОГА Мирослав Билецкий.

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Инженерное сооружение длиной 6 метров полностью восстановлено. Дорожная служба выполнила ремонт береговых опор, сделала гидроизоляцию, устроила асфальтобетонное покрытие на проезжей части и на подъездах к мосту.

Восстановленный после наводнения мост в надежности превзошел старую переправу. Фото: Закарпатская ОГА

Кроме этого, установлено перильное и барьерное ограждение. Пешеходная дорожка расположена только с одной стороны, но она сделана по всем стандартам безопасности.

Сейчас здесь полноценное движение транспортных средств.