На Закарпатті відновлено міст після повені

Взагалі за технологією це були аварійно-відновлювальні роботи. Пошкоджений паводком міст паралізував транспортне сполучення на автомобільній дорозі місцевого значення (Ужок – Нижні Ворота) – Буковець.

"Після інциденту, що трапився на початку липня, трохи більше ніж за місяць вдалося вжити низку заходів, що дозволяють забезпечити безпечний проїзд через перехід", – прокоментував ситуацію повідомив перший заступник голови Закарпатської ОВА Мирослав Білецький.

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Інженерна споруда довжиною 6 метрів повністю відновлена. Дорожня служба виконала ремонт берегових опор, зробила гідроізоляцію, влаштувала асфальтобетонне покриття на проїзній частині та на під’їздах до мосту.

Відновлений після повені міст у надійності перевершив стару переправу. Фото: Закарпатська ОВА

Окрім цього, встановлено перильне і бар’єрне огородження. Пішохідна доріжка розташована лише з одного боку, але вона зроблена за всіма стандартами безпеки.

Нині тут повноцінний рух транспортних засобів.