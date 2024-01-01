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На Закарпатті відновлено міст після повені

Жителі сели села Буковець на Мукачівщині після паводку виявились відрізаними від цивілізації, тож дорожники побудували практично новий міст.
Після повені відновлено рух аварійним мостом поблизу Мукачева - Auto24

ФОТО: Закарпатська ОВА|

Маленький міст дав регіону великі логістичні можливості

Валентин Ожго
logo19 серпня, 07:10
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Взагалі за технологією це були аварійно-відновлювальні роботи. Пошкоджений паводком міст паралізував транспортне сполучення на автомобільній дорозі місцевого значення (Ужок – Нижні Ворота) – Буковець.

"Після інциденту, що трапився на початку липня, трохи більше ніж за місяць вдалося вжити низку заходів, що дозволяють забезпечити безпечний проїзд через перехід", – прокоментував ситуацію повідомив перший заступник голови Закарпатської ОВА Мирослав Білецький.

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Інженерна споруда довжиною 6 метрів повністю відновлена. Дорожня служба виконала ремонт берегових опор, зробила гідроізоляцію, влаштувала асфальтобетонне покриття на проїзній частині та на під’їздах до мосту.

Відновлений після повені міст у надійності перевершив стару переправу. Фото: Закарпатська ОВА

Окрім цього, встановлено перильне і бар’єрне огородження. Пішохідна доріжка розташована лише з одного боку, але вона зроблена за всіма стандартами безпеки.

Нині тут повноцінний рух транспортних засобів.

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