На магистрали действовало ограничение скорости в связи со снегопадом, однако это не помогло и в результате аварии пострадали десятки человек, сообщается об одном погибшем человеке.

По меньшей мере 134 машины попали в серию аварий в Японии во вторник, когда метель обрушилась на открытый участок шоссе, сообщает Autoblog со ссылкой на Reuters.

Узнайте также: В Австрии сгорел уникальный музей мотоциклов: видео

Аварии произошли на скоростной дороге Тохоку в северной префектуре Мияги около полудня, на участке дороги длиной около 1 километра. Власти установили ограничение скорости в 50 километров в час, когда сильный снег сократил видимость, но этого оказалось недостаточно для предотвращения катастрофы.

Около 200 человек попали в аварии, 12 из них были отправлены в больницу, сообщили в агентстве по ликвидации последствий стихийных бедствий. Спасательные операции продолжаются.

В течение последних недель в Японии наблюдаются необычно сильные снегопады. В прошлом месяце сотни автомобилистов застряли в огромной пробке из-за метели.

Фото: цепная авария в Японии / Autoblog / Reuters