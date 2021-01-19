В Австрии сгорел музей мотоциклов Top Mountain. Кроме самого здания, которое располагалось в Альпах на высоте более 2 000 метров над уровнем моря, была уничтожена и техника – более 230 мотоциклов.

Печальное для поклонников мотоциклов со всего мира событие произошло 18 января. Пожарные оперативно отреагировали на срабатывание сигнализации, однако к моменту их прибытия огонь уже полностью охватил здание. Бригада пожарных в составе 60 человек пыталась локализовать и ликвидировать пожар, но ничего не получилось. Сыграл тот факт, что здание музея было сделано полностью из дерева.

Читайте также: Тест-драйв мотоцикла Bajaj Pulsar NS200: юниор

Коллекция Top Mountain состояла в основном из мотоциклов европейских брендов: от Zundapp, Brough Superior к Sunbeam, Moto Guzzi, MV Augusta. Присутствовали и несколько классических американских байков – Harley Davidson, Indian и Flying Merkel. Музей был основан в 2016 году двумя братьями - Албания и Атиллой Шайбер. Сгоревшие при пожаре мотоциклы они копили всю жизнь, начиная с самого детства.