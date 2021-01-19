В Австрії згорів музей мотоциклів Top Mountain. Крім самої будівлі, яка розташовувалося в Альпах на висоті понад 2000 метрів над рівнем моря, була знищена і техніка - понад 230 байків.

Сумна для шанувальників мотоциклів з усього світу подія відбулася 18 січня. Пожежні оперативно відреагували на спрацювання сигналізації, проте до моменту їх прибуття вогонь уже повністю охопив споруду. Бригада вогнеборців в складі 60 осіб намагалася локалізувати і ліквідувати пожежу, але нічого не вийшло. Зіграв той факт, що будівля музею було зроблено повністю з дерева.

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Колекція Top Mountain складалася в основному з мотоциклів європейських брендів: від Zundapp, Brough Superior до Sunbeam, Moto Guzzi, MV Augusta. Були присутні і кілька класичних американських байків - Harley Davidson, Indian і Flying Merkel. Музей був заснований в 2016 році двома братами - Албанія і Атіллою Шайбер. Згорілі на пожежі мотоцикли вони збирали все життя, починаючи з самого дитинства.