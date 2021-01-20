На магістралі діяло обмеження швидкості у зв'язку з снігопадом, однак це не допомогло і внаслідок аварії постраждали десятки людей, повідомляється про одну загиблу особу.

Щонайменше 134 машини потрапили в серію аварій в Японії у вівторок, коли хуртовина обрушилася на відкриту ділянку шосе, повідомляє Autoblog з посиланням на Reuters.

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Аварії сталися на швидкісній дорозі Тохоку в північній префектурі Міягі близько полудня, на ділянці дороги довжиною близько 1 кілометра. Влада встановила обмеження швидкості у 50 кілометрів на годину, коли сильний сніг скоротив видимість, але цього виявилось недостатньо для запобігання катастрофі.

Близько 200 людей потрапили в аварії, 12 з них були відправлені до лікарні, повідомили в агентстві з ліквідації наслідків стихійних лих. Рятувальні операції тривають.

Протягом останніх тижнів у Японії спостерігаються незвично сильні снігопади. Минулого місяця сотні автомобілістів застрягли у величезному заторі, через хуртовину.

Фото: ланцюгова аварія у Японії / Autoblog / Reuters