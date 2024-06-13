На заводах Tesla будут работать тысячи гуманоидных роботов

Маск на встрече с акционерами Tesla начал свое выступление с прогноза, в котором привел потрясающую цифру о росте акций компаний. Относительно акционерной стоимости Маск утвердительно заявил: Optimus может стать катализатором для повышения капитализации Tesla до 25 триллионов долларов, компания будет стоить "в 10 раз больше, чем сейчас".

Как отмечают эксперты CNBC, Маск опирался на предыдущие грандиозные заявления о том, что робот Optimus станет самым важным продуктом Tesla. Арифметика проста: Tesla будет строить роботов по себестоимости в 10 000 долларов за единицу и продавать их за 20 000 долларов, что приведет к прибыли в 1 триллион долларов.

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Генеральный директор добавил, что он видит рынок гуманоидных роботов около 1 миллиарда единиц в год, и он считает, что Tesla должна захватить "по крайней мере 10% этого объема".

Tesla недавно объявила, что у нее есть "два робота Optimus, которые работают автономно на ее фабрике" и Маск заявляет, что Tesla будет продавать роботов клиентам уже в следующем году.

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На собрании акционеров генеральный директор объявил, что в следующем году Tesla будет иметь "от тысячи до нескольких тысяч роботов на своих заводах".