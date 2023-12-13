Хотя выглядит это еще доcтаточно неуверенно, но прогресс по сравнению с прошлой версией очевиден.

Программа Tesla Optimus развивается довольно быстро, ведь робот второго поколения демонстрирует движения, похожие на человеческие.

Илон Маск говорит, что меньше чем через год он сможет вдевать нитку в иглу, хотя сейчас максимум, что может сделать – это удержать в руке яйцо и не раздавить его.

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В течение многих лет компания Tesla хочет доказать, что она может производить не только автомобили. Среди самых перспективных предприятий – искусственный интеллект и робототехника, представлены программой Tesla Full Self-Driving и программой Optimus bot. Каждый из них имеет потенциал стать большим, чем автомобильный бизнес Tesla.

Эти направления бизнеса взаимосвязаны. Tesla объявила о своих амбициях разработать человекоподобных роботов в 2021 году во время Tesla AI Day. Тогда еще не было готового прототипа, и на сцене танцевал человек, одетый как робот. В прошлом году Tesla представила на сцене Bumblebee и ранний прототип бота Optimus.

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В то время как первый был грубым отражением гуманоидного робота, который мог двигаться самостоятельно, Optimus выглядел более изящным, но не мог сделать больше, чем помахать рукой толпе. Его вывели на сцену на платформе на колесах, поскольку его ножки не работали.

Однако с того времени Tesla прошла долгий путь и менее чем за год научила Optimus двигаться самостоятельно. Мало того, робот получил возможность получать новые навыки без программирования, просто наблюдая за людьми.

Чтобы достичь этого, Optimus использовал технологию Tesla Vision и AI обучение. Это помогает боту отслеживать движения людей и учиться на взаимодействии. Через два месяца, или ровно через год после презентации на AI Say 2022, Optimus стал достаточно сбалансированным, чтобы грациозно выполнять движения йоги. Он также продемонстрировал проприоцепцию, то есть способность точно располагать свои конечности в пространстве.

Теперь Optimus демонстрирует почти человеческое поведение. Его руки имеют 11 степеней свободы, что позволяет совершать деликатные и точные движения, с которыми могут сравниться только люди. Все десять пальцев имеют тактильный сенсор, что позволяет Optimus манипулировать деликатными предметами, например яйцами, не разбивая их. Илон Маск говорит, что робот сможет надевать нитку в иглу уже в следующем году, что действительно было бы большим достижением.

There’s a new bot in town 🤖



Check this out (until the very end)!https://t.co/duFdhwNe3K pic.twitter.com/8pbhwW0WNc — Tesla Optimus (@Tesla_Optimus) December 13, 2023

Если вы досмотрите видео до конца, то увидите двух ботов Optimus, которые танцуют, подняв руки вверх, что является невероятным достижением. Если эти роботы пойдут в серию, то это будет четвертая промышленная революция, которую мы наблюдаем при жизни, после персональных компьютеров, Интернета и искусственного интеллекта.