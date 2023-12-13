Хоча виглядає це ще досить невпевнено, але прогрес у порівнянні з минулою версією очевидний.

Програма Tesla Optimus розвивається досить швидко, адже робот другого покоління демонструє рухи, схожі на людські. Ілон Маск каже, що менше ніж через рік він зможе вдягати нитку в голку, хоча зараз максим, що може зробити – це втримати у руці яйце і не роздавати його.

Також цікаво Ілон Маск розповів про нову Tesla за $25 000

Протягом багатьох років компанія Tesla хоче довести, що вона може виробляти не лише автомобілі. Серед найперспективніших підприємств – штучний інтелект і робототехніка, представлені програмою Tesla Full Self-Driving і програмою Optimus bot. Кожен з них має потенціал стати більшим, ніж автомобільний бізнес Tesla.

Ці напрямки бізнесу взаємопов’язані. Tesla оголосила про свої амбіції розробити людиноподібних роботів у 2021 році під час Tesla AI Day. Тоді ще не було готового прототипу, і на сцені танцювала людина, одягнена як робот. Минулого року Tesla представила на сцені Bumblebee і ранній прототип бота Optimus.

Нервуєте, коли хтось вирішив скупити пів магазину на заправці й довго пробиває це на касі? Скористайтесь терміналом самообслуговування WOG PAY BOX. Хочете заправитися? Обираєте в меню свою колонку, кілька кліків – і все оплачено. Бажаєте купити смаколик чи улюблений напій? Алгоритм дій той самий. Рекламна інформація

У той час як перший був грубим відображенням гуманоїдного робота, який міг рухатися самостійно, Optimus виглядав більш витонченим, але не міг зробити більше, ніж помахати рукою натовпу. Його вивели на сцену на платформі на колесах, оскільки його ніжки не працювали. Однак з того часу Tesla пройшла довгий шлях і менш ніж за рік навчила Optimus рухатися самостійно. Мало того, робот отримав можливість отримувати нові навички без програмування, просто спостерігаючи за людьми.

Щоб досягти цього, Optimus використовував технологію Tesla Vision і AI навчання. Це допомагає боту відстежувати рухи людей і вчитися на взаємодії. Через два місяці, або рівно через рік після презентації на AI Say 2022, Optimus став достатньо збалансованим, щоб граціозно виконувати рухи йоги. Він також продемонстрував пропріоцепцію, тобто здатність точно розташовувати свої кінцівки в просторі.

Тепер Optimus демонструє майже людську поведінку. Його руки мають 11 ступенів свободи, що дозволяє здійснювати делікатні й точні рухи, з якими можуть зрівнятися лише люди. Усі десять пальців мають тактильний сенсор, що дозволяє Optimus маніпулювати делікатними предметами, наприклад яйцями, не розбиваючи їх. Ілон Маск каже, що робот зможе вдягати нитку в голку вже наступного року, що справді було б неабияким досягненням.

There’s a new bot in town 🤖



Check this out (until the very end)!https://t.co/duFdhwNe3K pic.twitter.com/8pbhwW0WNc — Tesla Optimus (@Tesla_Optimus) December 13, 2023

Якщо ви додивитеся відео до кінця, то побачите двох ботів Optimus, які танцюють, піднявши руки вгору, що є неймовірним досягненням. Якщо ці роботи підуть у серію, то це буде четверта промислова революція, яку ми спостерігаємо за життя, після персональних комп’ютерів, Інтернету та штучного інтелекту.