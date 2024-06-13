На заводах Tesla працюватимуть тисячі гуманоїдних роботів

Маск на зустрічі з акціонерами Tesla розпочав свій виступ з прогнозу, у якому навів приголомшливу цифру про зростання акцій компаній. Стосовно акціонерної вартості Маск ствердно заявив: Optimus може стати каталізатором для підвищення капіталізації Tesla до 25 трильйонів доларів, компанія коштуватиме "в 10 разів більше, ніж зараз".

Як зазначають експерти CNBC, Маск спирався на попередні грандіозні заяви про те, що робот Optimus стане найважливішим продуктом Tesla. Арифметика проста: Tesla будуватиме роботів за собівартістю у 10 000 доларів за одиницю та продаватиме їх за 20 000 доларів, що призведе до прибутку в 1 трильйон доларів.

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Генеральний директор додав, що він бачить ринок гуманоїдних роботів близько 1 мільярда одиниць на рік, і він вважає, що Tesla повинна захопити "принаймні 10% цього обсягу".

Tesla нещодавно оголосила, що у неї є "два роботи Optimus, які працюють автономно на її фабриці" і Маск заявляє, що Tesla буде продавати роботів клієнтам вже наступного року.

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На зборах акціонерів генеральний директор оголосив, що наступного року Tesla матиме "від тисячі до кількох тисяч роботів на своїх заводах".