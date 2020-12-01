С приходом зимы и снегопадов велосипедисты вынуждены отказываться от любимого транспорта, но теперь это совсем не обязательно.

Мы уже видели наборы для преобразования традиционных велосипедов в электробайки и для превращения их в снежные машины, которые работают на педалях. Электрический комплект SnowBike от Envo делает шаг дальше, сочетая электровелосипед со снегоходом.

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Комплект от канадской компании Envo разработан для использования с большинством существующих моделей велосипедов. В основе конструкции – алюминиевый корпус двигателя с гусеничным траком, который заменяет заднее колесо. Резиново-кевларовый протектор приводится в движение 1200-ваттным двигателем, расположенным в верхней части трака.

Цепь велосипеда передает мощность ног гонщика к звездочке, прикрепленной сбоку от двигателя, тогда как установленный на трубке литий-ионный аккумулятор на 48 В и 17,5 А/ч обеспечивает его электрическим питанием.

Датчик, установленный на педальном узле, обнаруживает, когда велосипедист крутит педали, усиливая обороты. По желанию можно активировать двигатель без кручения педалей, с помощью установленного на руле переключателя. Также в набор входит ЖК-панель управления, которая отражает такие данные, как настройка вспомогательного мотора, текущая скорость и уровень заряда аккумулятора.

Переднее колесо можно оставить на месте или же заменить на лыжу, с помощью адаптера, что предлагается в качестве дополнительной опции.

Комплект Envo обеспечивает максимальную скорость до 18 км/ч и способен работать от батареи в течение 10 км. Зарядка аккумулятора занимает 8 часов.

Набор Envo Electric SnowBike сейчас доступен для предварительного заказа. Цены начинаются с 2 789 канадских долларов (61 300 гривен), однако аккумулятор придется покупать отдельно за 895 долларов (19 700 гривен). Увидеть комплект в действии можно, в видео ниже.