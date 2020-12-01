З приходом зими і снігопадів велосипедисти змушені відмовлятись від улюбленого транспорту, але тепер це зовсім не обов'язково.

Ми вже бачили набори для перетворення традиційних велосипедів на електробайки та для перетворення їх на снігові машини, що працюють на педалях. Електричний комплект SnowBike від Envo робить крок далі, поєднуючи електровелосипед зі снігоходом.

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Комплект від канадської компанії Envo розроблений для використання з більшістю існуючих моделей велосипедів. В основі конструкції – алюмінієвий корпус двигуна з гусеничним траком, який замінює заднє колесо. Гумово-кевларовий протектор приводиться у рух 1200-ватним двигуном, розташований у верхній частині траку.

Ланцюг велосипеда передає потужність ніг гонщика до зірочки, прикріпленої збоку від двигуна, тоді як встановлений на трубці літій-іонний акумулятор на 48 В та 17,5 А/год забезпечує його електричним живленням.

Датчик, встановлений на педальному вузлі, виявляє, коли велосипедист крутить педалі, посилюючи оберти. За бажанням можна активувати двигун без кручення педалей, за допомогою встановленого на рулі перемикача. Також до набору входить РК-панель управління, яка відображає такі дані, як налаштування допоміжного мотора, поточна швидкість та рівень заряду акумулятора.

Переднє колесо можна залишити на місці або ж замінити на лижу, за допомогою адаптера, що пропонується у якості додаткової опції.

Комплект Envo забезпечує максимальну швидкість до 18 км/год і здатен працювати від батареї протягом 10 км. Зарядка акумулятора займає 8 годин.

Набір Envo Electric SnowBike зараз доступний для попереднього замовлення. Ціни починаються з 2789 канадських доларів (61 300 гривень), однак акумулятор доведеться купувати окремо за 895 доларів (19 700 гривень). Побачити комплект в дії можна, у відео нижче.