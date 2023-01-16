С премьеры амбициозного гибрида Mercedes-AMG Project One прошло уже пять лет, но отгрузка серийных автомобилей клиентам началась только сейчас.

Фотографии первого экземпляра, отправившегося к владельцу, появились в соцсетях Mercedes-Benz. Кому именно достанется суперкар с номерным знаком «ON1» и зелеными акцентами в цветах Petronas, не уточняется, однако известно, что три гонщика Льюис Хэмилтон, Нико Росберг и Дэвид Култхард оформили заказ на эту модель.

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Купе One оснащено силовой установкой, заимствованной у болида Формулы-1. В ее состав входит 1,6-литровый турбомотор V6 Mercedes F1 W07 Hybrid, но с другими коленвалом, поршнями и блоком управления. Максимальные обороты двигателя ограничены на 11 000 в минуту, а холостые снижены до 1200. ДВС помогают четыре электромотора, и суммарно все агрегаты развивают более 1000 лошадиных сил.

Емкость тяговой батареи гибрида составляет 8,4 киловатт-часа. Она работает под напряжением 800 вольт и аналогична конструкции используемой в болидах Формулы-1. One разгоняется с места до 100 километров в час менее 2,9 секунды, а его максимальная скорость превышает 350 километров в час. Запас хода исключительно на электротяге составляет 25 километров.

Тираж модели составит 275 экземпляров, и все они были распроданы еще до премьеры. Стоимость гиперкара – от 2,27 миллионов евро.