З часу прем'єри амбітного гібрида Mercedes-AMG Project One минуло вже п'ять років, але відвантаження серійних автомобілів клієнтам почалося лише зараз.

Фотографії першого екземпляра, який вирушив до власника, з'явилися у соцмережах Mercedes-Benz. Кому саме дістанеться суперкар із номерним знаком «ON1» і зеленими акцентами в кольорах Petronas, не уточнюється, проте відомо, що три гонщики, Льюїс Хемілтон, Ніко Росберг та Девід Култхард, оформили замовлення на цю модель.

Електричний Mercedes-Benz G-Class проходить дорожні випробування при низьких температурах

Купе One оснащено силовою установкою, запозиченою у боліда Формули-1. До її складу входить 1,6-літровий турбомотор V6 від Mercedes F1 W07 Hybrid, але з іншими коленвалом, поршнями та блоком керування. Максимальні обороти двигуна обмежені на 11 000 за хвилину, а холості знижено до 1200. ДВС допомагають чотири електромотори, і сумарно всі агрегати розвивають більше 1000 кінських сил.

Місткість тягової батареї гібриду становить 8,4 кіловат-години. Вона працює під напругою 800 вольт і аналогічна конструкції тієї, що використовується в болідах Формули-1. One розганяється з місця до 100 кілометрів на годину менш ніж 2,9 секунд, а його максимальна швидкість перевищує 350 кілометрів на годину. Запас ходу виключно на електротязі становить 25 кілометрів.

Наклад моделі становитиме 275 екземплярів, і всі вони були розпродані ще до прем'єри. Вартість гіперкара - від 2,27 мільйонів євро.