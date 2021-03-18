"Большая стройка" от новой власти прошла мимо: журналисты нашли худшую дорогу в Украине.

Корреспонденты программы "Джедаи" показали, как выглядит дорога между Йосиповкой и Гайвороном (Кировоградская область). Отмечается, что представители СМИ уже проверяли эту дорогу где-то полгода назад, но теперь ситуация стала еще хуже.

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Водители прокомментировали ситуацию, отметив, что ехать здесь практически невозможно. Некоторые назвали эту дорогу "сплошным убийством". Стоит отметить, что такой путь здесь ждет водителей аж на 30 километров. По словам некоторых автомобилистов, не совершали никакого ремонта здесь минимум лет шесть. Из-за этого многие водители просто вынуждены переезжать другими путями, тратя больше времени.

Журналисты подчеркивают, что только частицы бордюра, смеси щебня и земли здесь хоть как-то напоминают о какой-то дороге. Ямы же на дороге между Йосиповкой и Гайвороном настолько глубокие, что взрослому человеку они могут быть по колено. При этом, корреспонденты обращают внимание на огромные фуры, которые здесь проезжают, что в принципе можно считать одной из причин состояния дороги.

В службе ремонта дорог сообщили, что обязательно будут проводить здесь ремонтные работы, однако сначала они должны дождаться, пока потеплеет. Правда, надеяться на капитальный ремонт этой дороги в Кировоградской области вряд ли можно. Максимум, что более вероятно, – это то, что огромные ямы просто чем-то засыпят.