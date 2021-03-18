"Велике будівництво" від нової влади пройшло повз: журналісти знайшли найгіршу дорогу в Україні.

Кореспонденти програми "Джедаї" показали, як виглядає дорога між Йосиповкою та Гайвороном (Кіровоградська область). Зазначається, що представники ЗМІ вже інспектували цю дорогу десь півроку тому, але тепер ситуація стала ще гіршою.

Читайте також: На українських дорогах планують встановити 1500 камер автофіксації

Водії прокоментували ситуацію, зазначаючи, що їхати тут практично неможливо. Деякі назвали цю дорогу "суцільним вбивством". Варто зазначити, що такий шлях тут чекає водіїв аж на 30 кілометрів. За словами деяких автомобілістів, не робили ніякого ремонту тут мінімум років шість. Через це багато водіїв просто вимушені переїжджати іншими шляхами, витрачаючи більше часу.

Журналісти підкреслюють, що тільки частинки бордюру, суміші щебеню та землі тут хоч якось нагадують про якусь дорогу. Ями ж на дорозі між Йосиповкою та Гайвороном настільки глибокі, що дорослій людині вони можуть бути по коліно. При цьому, кореспонденти звертають увагу на величезні фури, які тут проїжджають, що в принципі можна вважати однією з причин стану дороги.

В службі ремонту доріг повідомили, що обов’язково будуть проводити тут ремонтні роботи, однак спочатку вони повинні дочекатися, поки потеплішає. Щоправда, сподіватися на капітальний ремонт цієї дороги в Кіровоградській області навряд чи можна. Максимум, що більш вірогідно, - це те, що величезні ями просто чимось засиплють.