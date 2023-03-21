Британский институт исследования рынка Censuswide изучил связь между маркой автомобиля и водительским интеллектом. Сначала у двух тысяч респондентов определили уровень IQ, а затем узнали, на каких автомобилях они ездят.

Согласно актуальным исследованиям, две трети людей в мире имеют IQ в диапазоне от 85 до 115. Только около 2,5% имеют уровень интеллекта ниже 70 или выше 130. Значение 144 уже уровень гения. Поэтому, в общем, у всех водителей нижеприведенных марок уровень интеллекта в норме, но картина все равно интересна.

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Расписание по маркам получилось следующее:

  • Skoda – 99
  • Suzuki – 98,09
  • Peugeot – 97,79
  • MINI – 97,41
  • Mazda – 95,91
  • Toyota – 95,76
  • Opel – 95,11
  • Mercedes-Benz – 94,74
  • Nissan – 94,71
  • Seat – 94,71
  • Citroen – 94,29
  • Hyundai – 93,52
  • Renault – 93,41
  • Audi – 93,25
  • Kia – 93,01
  • Honda – 92,88
  • Ford – 92,75
  • Volvo – 92,40
  • Volkswagen – 92,25
  • BMW – 91,68
  • Fiat – 90,14
  • Land Rover – 88,58

Отдельно составили рейтинги по типу двигателя и цвету автомобиля. У владельцев авто с бензиновыми двигателями самый высокий коэффициент интеллекта – 94,35, гибридов – 93,89, дизельных машин – 92,91, электромобилей – 90,19. Тройку лидеров по цвету составил белый (95,71), серый (94,97) и красный (94,88), на последнем месте зеленый (88,43).

Впрочем, не стоит слишком серьезно относиться к этому исследованию – насколько правдивы эти данные и существует ли действительно такая связь, конечно, вызывает определенные сомнения.