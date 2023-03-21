Британский институт исследования рынка Censuswide изучил связь между маркой автомобиля и водительским интеллектом. Сначала у двух тысяч респондентов определили уровень IQ, а затем узнали, на каких автомобилях они ездят.
Согласно актуальным исследованиям, две трети людей в мире имеют IQ в диапазоне от 85 до 115. Только около 2,5% имеют уровень интеллекта ниже 70 или выше 130. Значение 144 уже уровень гения. Поэтому, в общем, у всех водителей нижеприведенных марок уровень интеллекта в норме, но картина все равно интересна.
Читайте также: Искусственный интеллект определил ТОП-5 крутых, но не слишком дорогих автомобилей
Расписание по маркам получилось следующее:
- Skoda – 99
- Suzuki – 98,09
- Peugeot – 97,79
- MINI – 97,41
- Mazda – 95,91
- Toyota – 95,76
- Opel – 95,11
- Mercedes-Benz – 94,74
- Nissan – 94,71
- Seat – 94,71
- Citroen – 94,29
- Hyundai – 93,52
- Renault – 93,41
- Audi – 93,25
- Kia – 93,01
- Honda – 92,88
- Ford – 92,75
- Volvo – 92,40
- Volkswagen – 92,25
- BMW – 91,68
- Fiat – 90,14
- Land Rover – 88,58
Отдельно составили рейтинги по типу двигателя и цвету автомобиля. У владельцев авто с бензиновыми двигателями самый высокий коэффициент интеллекта – 94,35, гибридов – 93,89, дизельных машин – 92,91, электромобилей – 90,19. Тройку лидеров по цвету составил белый (95,71), серый (94,97) и красный (94,88), на последнем месте зеленый (88,43).
Впрочем, не стоит слишком серьезно относиться к этому исследованию – насколько правдивы эти данные и существует ли действительно такая связь, конечно, вызывает определенные сомнения.