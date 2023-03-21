Британский институт исследования рынка Censuswide изучил связь между маркой автомобиля и водительским интеллектом. Сначала у двух тысяч респондентов определили уровень IQ, а затем узнали, на каких автомобилях они ездят.

Согласно актуальным исследованиям, две трети людей в мире имеют IQ в диапазоне от 85 до 115. Только около 2,5% имеют уровень интеллекта ниже 70 или выше 130. Значение 144 уже уровень гения. Поэтому, в общем, у всех водителей нижеприведенных марок уровень интеллекта в норме, но картина все равно интересна.

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Расписание по маркам получилось следующее:

Skoda – 99

Suzuki – 98,09

Peugeot – 97,79

MINI – 97,41

Mazda – 95,91

Toyota – 95,76

Opel – 95,11

Mercedes-Benz – 94,74

Nissan – 94,71

Seat – 94,71

Citroen – 94,29

Hyundai – 93,52

Renault – 93,41

Audi – 93,25

Kia – 93,01

Honda – 92,88

Ford – 92,75

Volvo – 92,40

Volkswagen – 92,25

BMW – 91,68

Fiat – 90,14

Land Rover – 88,58

Отдельно составили рейтинги по типу двигателя и цвету автомобиля. У владельцев авто с бензиновыми двигателями самый высокий коэффициент интеллекта – 94,35, гибридов – 93,89, дизельных машин – 92,91, электромобилей – 90,19. Тройку лидеров по цвету составил белый (95,71), серый (94,97) и красный (94,88), на последнем месте зеленый (88,43).

Впрочем, не стоит слишком серьезно относиться к этому исследованию – насколько правдивы эти данные и существует ли действительно такая связь, конечно, вызывает определенные сомнения.