Британський інститут дослідження ринку Censuswide вивчив зв’язок між маркою автомобіля та інтелектом водія. Спочатку у двох тисяч респондентів визначили рівень IQ, а потім дізналися, на яких автомобілях вони їздять.

Згідно з актуальними дослідженнями, дві третини людей у світі мають IQ у діапазоні від 85 до 115. Тільки близько 2,5% мають рівень інтелекту нижче 70 або вище 130. Значення 144 – вже рівень генія. Тому, загалом, у всіх водіїв наведених нижче марок рівень інтелекту в нормі, але картина все одно цікава.

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Розклад за марками вийшов такий:

Skoda – 99

Suzuki – 98,09

Peugeot – 97,79

MINI – 97,41

Mazda – 95,91

Toyota – 95,76

Opel – 95,11

Mercedes-Benz – 94,74

Nissan – 94,71

Seat – 94,71

Citroen – 94,29

Hyundai – 93,52

Renault – 93,41

Audi – 93,25

Kia – 93,01

Honda – 92,88

Ford – 92,75

Volvo – 92,40

Volkswagen – 92,25

BMW – 91,68

Fiat – 90,14

Land Rover – 88,58

Окремо склали рейтинги за типом двигуна та кольором автомобіля. У власників авто з бензиновими двигунами найвищий коефіцієнт інтелекту – 94,35, гібридів – 93,89, дизельних машин – 92,91, електромобілів – 90,19. Трійку лідерів за кольорами склали білий (95,71), сірий (94,97) та червоний (94,88), на останньому місці зелений (88,43).

Втім, не варто занадто серйозно ставитися до цього дослідження – наскільки правдиві ці дані та чи існує насправді такий зв’язок, звичайно, викликає певні сумніви.