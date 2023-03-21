Британський інститут дослідження ринку Censuswide вивчив зв’язок між маркою автомобіля та інтелектом водія. Спочатку у двох тисяч респондентів визначили рівень IQ, а потім дізналися, на яких автомобілях вони їздять.
Згідно з актуальними дослідженнями, дві третини людей у світі мають IQ у діапазоні від 85 до 115. Тільки близько 2,5% мають рівень інтелекту нижче 70 або вище 130. Значення 144 – вже рівень генія. Тому, загалом, у всіх водіїв наведених нижче марок рівень інтелекту в нормі, але картина все одно цікава.
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Розклад за марками вийшов такий:
- Skoda – 99
- Suzuki – 98,09
- Peugeot – 97,79
- MINI – 97,41
- Mazda – 95,91
- Toyota – 95,76
- Opel – 95,11
- Mercedes-Benz – 94,74
- Nissan – 94,71
- Seat – 94,71
- Citroen – 94,29
- Hyundai – 93,52
- Renault – 93,41
- Audi – 93,25
- Kia – 93,01
- Honda – 92,88
- Ford – 92,75
- Volvo – 92,40
- Volkswagen – 92,25
- BMW – 91,68
- Fiat – 90,14
- Land Rover – 88,58
Окремо склали рейтинги за типом двигуна та кольором автомобіля. У власників авто з бензиновими двигунами найвищий коефіцієнт інтелекту – 94,35, гібридів – 93,89, дизельних машин – 92,91, електромобілів – 90,19. Трійку лідерів за кольорами склали білий (95,71), сірий (94,97) та червоний (94,88), на останньому місці зелений (88,43).
Втім, не варто занадто серйозно ставитися до цього дослідження – наскільки правдиві ці дані та чи існує насправді такий зв’язок, звичайно, викликає певні сумніви.