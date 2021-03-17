Компания Benish GPS первой в Украине разработала "luxury security решение" для нового luxury автомобиля Mercedes S-Class W223.

Мерседес S-Class W223 – новейший автомобиль, начиненный различными системами помощи водителю и другими сложными электронными системами, имеет конструктивно новую платформу, поэтому шаблонные решения автобезопасности ему не подходят.

Установить систему безопасности на S-Сlass – очень сложная техническая задача, ведь у этого современного автомобиля очень сложная электроника. Автоэксперты Benish GPS изучили все данные автомобиля и уже провели ряд тестовых и коммерческих установок спутниковой системы безопасности Benish Guard Force на Mercedes S-Class W223.

“Я искал систему с максимальным уровнем защиты, соответствующую классу моего авто, но никто не мог предложить решение, – говорит владелец новой модели Mercedes S-Сlass W223. – Авто должно было приехать со дня на день. И тут, в автоцентре мне сказали, что появилось новое решение от Benish GPS, которое подойдет под мою модель “Мерседес”. Я согласился и стал одним из первых владельцев Mercedes S-Сlass W223, которые установили на свой автомобиль спутниковую систему безопасности Benish GUARD Force. Я уехал из автосалона на своем авто уже под охраной. Первое впечатление – система работает четко. Нареканий нет”.

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Benish GUARD Force – это новый революционный продукт автобезопасности, который уже стал бестселлером среди спутниковых систем безопасности.

Автовладельцы новой модели Mercedes смогут ощутить все преимущества нашей инновационной системы.

Спутниковая система безопасности Benish GUARD Force это:

GUARD Blocker: система противодействия краж авто с помощью “глушилок”, “удочек” и кодграберов. Низкое энергопотребление. Не “сажает” аккумулятор!

8 уровней защиты авто от кражи: охрана периметра автомобиля Ѕрасе GUARD и др.

2 метки Driver Cards в комлекте, никакой клавиатуры, функция “телефон-метка”.

Online контроль и управление системой через веб-сайт и мобильное приложение “Benish GUARD”.

Фонд финансовых гарантий в 3 000 000 грн., из которого будут производится выплаты, если авто с установленной системой будет похищено.

Поддержка в пути 24/7, собственный диспетчерский центр, национальная полиция и 600+ мобильных групп реагирования.

И бонус! Никакой оплаты за обслуживание первые 12 месяцев.

Подробная информация о Benish GUARD Force – по телефону +380 44 49 44 999 и на сайте benishgps.com.