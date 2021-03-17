Компанія Benish GPS першою в Україні розробила "luxury security рішення" для нового luxury автомобіля Mercedes S-Сlass W223.

Мерседес S-Сlass W223 – найновіший автомобіль, начинений різними системами допомоги водієві та іншими складними електронними системами, має конструктивно нову платформу, тому шаблонні рішення автобезпеки йому не підходять.

Встановити систему безпеки на дане S-Сlass – дуже складне технічне завдання, адже у цього сучасного автомобіля дуже складна електроніка. Автоексперти Benish GPS вивчили всі дані автомобіля і вже провели ряд тестових й комерційних встановлень супутникової системи безпеки Benish Guard Force на Mercedes S-Сlass W223.

“Я шукав систему з максимальним рівнем захисту, відповідну класу мого авто, але ніхто не міг запропонувати рішення, – говорить власник нової моделі Mercedes S-Сlass W223. – Авто мало приїхати з дня на день. І тут, в автоцентрі мені сказали, що з'явилося нове рішення від Benish GPS, яке підійде під мою модель “Мерседес”. Я погодився і став одним з перших власників Mercedes S-Сlass W223, які встановили на свій автомобіль супутникову систему безпеки Benish GUARD Force. Я поїхав з автосалону на своєму авто вже під охороною. Перше враження – система працює чітко. Нарікань немає”.

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Benish GUARD Force – це новий революційний продукт автобезпеки, який вже став бестселером серед супутникових систем безпеки.

Автовласники нової моделі Mercedes зможуть відчути всі переваги нашої інноваційної системи.

Супутникова системи безпеки Benish GUARD Force це:

GUARD Blocker: система протидії крадіжок авто за допомогою “глушилок”, “вудочок” і кодграберів. Низьке енергоспоживання. Не “садить” акумулятор!

8 рівнів захисту авто від крадіжки: охорона периметра автомобіля Spaсe GUARD і ін.

2 мітки Driver Cards в комлекті, жодної клавіатури, функція “телефон-мітка”

Online контроль та управління системою через веб-сайт і мобільний додаток “Benish GUARD”

Фонд фінансових гарантій в 3 000 000 грн., з якого будуть проводиться виплати, якщо авто з встановленою системою буде викрадено

Підтримка в дорозі 24/7, власний диспетчерський центр, національна поліція і 600+ мобільних груп реагування

І бонус! Жодної оплати за обслуговування перші 12 місяців.

Детальна інформація про Benish GUARD Force - за телефоном +380 44 49 44 999 і на сайті benishgps.com