Разного рода защитные средства для сидений почему-то очень популярны в определенных водительских кругах. У Авто 24 есть несколько советов относительно того, как сделать накидку на сиденье собственными руками.

Собираясь прикрыть сидения накидкой, водитель должен преследовать одну из двух целей: защитить родную обивку от загрязнения и износа или обеспечить более комфортные условия для задней части своего тела.

Чаще всего накидки используют не для красоты, а для большей практичности. Но они могут быть и привлекательными

Какую бы цель ни преследовал с созданием накидки водитель, перед ним будет стоять две задачи: выбрать правильную форму и подобрать правильный материал. На этот счет есть несколько замечаний.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Как выбрать чехлы на сидения

Форма накидки на сиденье

Это один из самых противоречивых моментов в использовании накидок, особенно когда речь идет о защитной функции. Дело в том, что родная обивка больше всего изнашивается с внешних краев спинки и подушки – там, где человек, садясь, с силой трет по ним спиной и бедрами. А именно эти части защитить накидкой непросто, поскольку она, в отличие от полноценного чехла, будет сползать с краев без дополнительной фиксации.

Если кожаные кресла не имеют электроподогрева, то именно накидки помогут водителю не мерзнуть первые минуты поездки

Однако, если накидка нужна для большего комфорта, например, чтобы водителю было теплее зимой или чтобы тело меньше потело летом – тогда достаточно сделать узкую накидку на углубленную зону кресла, между выпуклостями боковой поддержки подушки и спинки. В этом углублении накидка надежно держится и без особых средств крепления.

ТАКЖЕ ИНТЕРЕСНО: Не навреди: как перевозить груз в машине

О креплении накидки вообще следует сказать отдельно, ведь она должна держаться на своем месте еще и потому, что сползая, она будет отвлекать водителя – а это уже безопасность движения. Вверху удобно организовать крепление к узлам подголовника, ниже надо втянуть накидку в щель стыка спинки и подушки. А в передней части важно закрепить накидку так, чтобы она не собиралась в самой нижней точке подушки, продавленной под тяжестью тела человека.

В дорогом интерьере накидки должны быть недешевыми: алькантара вполне подходит в данном случае

Материал для накидки

Требования к материалам накидки зависят от цели, для которой водитель ее использует. Но в любом случае она не должна быть скользкой (потому что будет сползать) и слишком тонкой (потому что будет сминаться под телом).

Если накидка используется для утепления, ткань для нее должна быть толстой и мягкой, возможно даже меховой;

Если вам нужно прикрыть сидение в летнее время, приготовьте легкую натуральную ткань, если это будет синтетика, то пористая. Летом хорошо отводят теплый воздух от тела накидки с объемными деревянными вставками – вроде некогда популярных массажеров с шариками.

Чрезвычайная износостойкость накидке вряд ли нужна, но способность выдерживать машинную стирку очень желательна;

Проверьте, насколько устойчива краска на ткани или другом материале, который вы выбираете для пошива. Ведь в условиях высокой температуры и влаги некоторые ткани могут покрасить вашу одежду или штатную обивку кресла;

Толстую многослойную накидку лучше простегать ромбами или квадратами – для лучшего прилегания к телу.

Накидки-массажеры давно вышли из моды, но они очень удобны, особенно летом

Рекомендация Авто24

Если у вас автомобиль среднего ценового сегмента и выше, имейте в виду, что обивка его кресел сделана из качественного материала, который прослужит без следов износа по крайней мере в течение 100 тыс. км. Кроме того, он как правило хорош с точки зрения эргономики и гигиены, то есть должен “дышать”, а еще хорошо поддается очистке. Таким образом еще раз подумайте, стоит ли закрывать фирменный материал накидкой с неизвестными качествами. Возможно, лучше несколько лет ездить в условиях эстетики и комфорта, а затем сделать химчистку или просто почистить обивку с моющим средством вместо того, чтобы украшать салон самодельными попонами?

ТАКЖЕ ИНТЕРЕСНО: Химчистка авто своими руками: чего бояться