Різного роду захисні засоби для сидінь чомусь дуже популярні у певних водійських колах. Авто24 має кілька порад щодо того, як влаштувати накидку на сидіння власними руками.

Збираючись прикрити сидіння накидкою, водій має переслідувати одну з двох цілей: захистити оббивку від забруднення та зносу або забезпечити більш комфортні умови для задньої частини свого тіла.



Найчастіше накидки використовують не для краси, а для більшої практичності. Але вони можуть бути і привабливими

Яку б мету не переслідував зі створенням накидки водій, перед ним стоятиме два завдання: обрати правильну форму і підібрати правильний матеріал. Щодо цього є кілька зауважень.

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Форма накидки на сидіння

Це один з найбільш суперечливих моментів щодо накидок, особливо коли йдеться про захистну функцію. Справа у тому, що рідна оббивка найбільше зношується із зовнішніх країв спинки і подушки – там, де людина, сідаючи, із силою тре по них спиною і стегном. А саме ці частини захистити накидкою непросто, оскільки вона, на відміну від повноцінного чохла, сповзатиме з країв без додаткової фіксації.



Якщо шкіряні крісла не мають електропідігріву, то саме накидки допоможуть водієві не мерзнути перші хвилини поїздки

Проте, якщо накидка потрібна для більшого комфорту, наприклад, щоб водієві було тепліше узимку чи щоб тіло менше пітніло – тоді достатньо зробити вузьку накидку у заглиблену зону крісла, між опуклостей бічної підтримки подушки і спинки. В цьому заглибленні накидка надійно тримається і без особливих засобів кріплення.

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Про кріплення накидки взагалі слід сказати окремо, адже вона має триматися на своєму місці ще й тому, що сповзаючи, вона буде відволікати водія – а це вже безпека руху. Вгорі зручно організувати кріплення до вузлів підголівника, нижче треба втягнути накидку в щілину стику спинки і подушки. А в передній частині важливо закріпити накидку так, аби вона не збиралася у найнижчій точці подушки, продавленої під вагою тіла людини.

У дорогому інтер’єрі накидки маєють бути не дешевими: алькантара цілком підходить у даному випадку

Матеріал для накидки

Вимоги до матеріалів накидки залежать від мети, задля якої водій її використовує. Але в будь-якому випадку вона не повинна бути слизькою (бо буде сповзати) і надто тонкою (бо буде зминатися під тілом).

Якщо накидка використовується для утеплення, тканина для неї має бути товстою і м’якою;

Якщо вам потрібно прикрити сидіння в літню пору, приготуйте легку натуральну тканину, якщо це буде синтетика – то пориста. Влітку добре відводять тепле повітря від тіла накидки з об’ємними дерев’яними вставками – на кшталт колись популярних масажерів з кульками.

Надзвичайна зносостійкість накидці навряд чи потрібна, але здатність витримувати машинне прання дуже бажана;

Перевірте, наскільки стійка фарба на тканині чи іншому матеріалі, який ви обираєте для пошиття. Адже за умов високої температури та вологи деякі тканини можуть пофарбувати ваш одяг або штатну оббивку крісла;

Товсту багатошарову накидку краще простьобати ромбами або квадратами – для кращого прилягання до тіла.

Накидки-масажери давно вийшли з моди, але вони дуже зручні, особливо влітку

Рекомендація Авто24

Якщо у вас автомобіль середнього цінового сегменту і вище, майте на увазі, що оббивку його крісел зроблено з якісного матеріалу, який прослужить без слідів зносу принаймні протягом 100 тис. км. Крім того, він як правило гарний з точки зору ергономіки і гігієни, тобто має “дихати”, а ще добре піддається очищенню. Таким чином ще раз подумайте, чи варто затуляти фірмовий матеріал накидкою з невідомими якостями. Можливо, краще кілька років їздити в умовах естетики і комфорту, а потім зробити сидінням хімчистку чи просто почистити їх з миючим засобом – замість того, щоб прикрашати салон саморобними попонами?

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