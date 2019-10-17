Для этого они изучают опыт соседней Польши.

Дмитрий Михайленко, помощник нардепа от “Слуги Народа” Даниила Гетманцева, обнародовал в Фейсбуке концепцию о планах налогообложения услуг такси в Украине. По его мнению, объем этого рынка составляет 50 млрд гривен, и большая часть его работает в тени.

В то же время в Польше недавно внедрили шаги, позволяющие вывести из тени услуги с учетом современных реалий и учетом интересов всех участников рынка: пассажиров (безопасность, качество), бизнеса (доходы), государства (налоги).

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В частности, речь идет о легализации посредников – диспетчерских, деятельность которых в Польше стала лицензированным видом деятельности. На них возлагается фискальный контроль – диспетчерские обязаны хранить всю информацию о доходах таксистов и предоставлять ее по первому требованию контролирующих органов. За нарушение этих штрафов предусмотрены большие штрафы. Например, штраф за незаконное посредничество – 30 тыс долларов. При этом в Польше все таксисты – предприниматели, которые платят налоги в зависимости от региона.

Поэтому Михайленко предлагает следующую систему фискального контроля: диспетчерские должны быть налоговыми агентами, все таксисты – предпринимателями 1, 2 или 3 групп (в зависимости от того, они занимаются перевозками постоянно или время от времени). А вот идей, как контролировать качество услуг и безопасность пассажиров, помощник нардепа не обнародовал.

Напомним, как не купить машину после такси.