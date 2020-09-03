Toyota Supra A80, BMW M3 E46, Nissan GT-R, Mitsubishi Evo – похоже, автолюбитель с криминальной историей собирал только машины из игры Need For Speed Underground 2.

Гараж для своих автосокровищ он обустроил в бывшем помещении пожарной станции. Десятки машин, которые через 10-20 лет вырастут в цене, были обнаружены случайно, после такого же случайного ареста их владельца.

Читайте также: Российский хакер предлагал работнику Tesla миллион долларов за заражение компьютеров Гигафабрики вирусом

41-летнего жителя штата Массачуссетс Кори Тейлора остановили для плановой проверки на трассе и полицейские обнаружили в багажнике его фургона 62 килограмма марихуаны.

Мужчина объяснил полицейским, что ему якобы заплатили за доставку фургона кому-то по имени Хуан, и шесть тюков марихуаны также был доставлены в доме его матери в Нью-Салеме. Позже полицейские выяснили, что никакого Хуана не было, зато была хорошо организована система транспортировки наркотического растения, которая принесла Кори Тейлора немалую выгоду. Мужчина оказался большим поклонником автомобилей – на свою мать он записал помещение, ранее бывшее пожарной станцией, а в нем правоохранители обнаружили 37 автомобилей.

Фото: изъята в наркотрафикера коллекция автомобилей и оружия / The Sauce Spot

Изображения, опубликованные The Sauce Spot, это частьи коллекции, которая включает многочисленные A80 Toyota Supra и BMW M3 в кузове E46. Кроме того можно увидеть по несколько езкемплярив Nissan GT-R, Mitsubishi Lancer Evolution и несколько автомобилей в полиэтиленовой пленке, которые трудно идентифицировать. Также сообщается, что в другом помещении, связанном с Тейлором, было обнаружено еще 8 экзотических автомобилей.

Все машины и другое имущество, как и пакеты с марихуаной и более миллиона долларов наличными, были конфискованы. При этом сам Тейлор был освобожден под залог, вскоре после ареста 21 августа и с тех пор исчез. Согласно сообщениям, он не явился на дату своего суда, и правоохранительные органы Массачусетса сейчас считают его вооруженным и опасным беглецом.

Читайте также: В Афганистане появился собственный автопроизводитель с продукцией за 1200-2500 долларов