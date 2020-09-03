Toyota Supra A80, BMW M3 E46, Nissan GT-R, Mitsubishi Evo – схоже, автолюбитель з кримінальною історією збирав лише машини з гри Need For Speed Underground 2.

Гараж для своїх автоскарбів чоловік облаштував у колишньому приміщенні пожежної станції. Десятки машин, що через 10-20 років зростуть в ціні, були виявлені випадково, після такого ж випадкового арешту їх власника.

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41-річного мешканця штату Массачуссетс Корі Тейлора зупинили для планової перевірки на трасі і поліцейські виявили в багажнику його фургону 62 кіло маріхуани.

Чоловік пояснив поліцейським, що йому, нібито, заплатили за доставку фургона комусь на ім'я Хуан, і що шість тюків марихуани також було доставлено до будинку його матері в Нью-Салемі. Пізніше поліцейські з’ясували, що ніякого Хуана не було, зате була добре організована система транспортування наркотичної рослини, котра принесла Корі Тейлору чималий зиск. Чоловік виявився великим шанувальником автомобілів – на свою матір він записав приміщення, що раніше було пожежною станцією, а в ньому правоохоронці виявили 37 автомобілів.

Фото: вилучена у наркотрафікера колекція автомобілів та зброя / The Sauce Spot

Зображення, опубліковані The Sauce Spot, претендують на показ частини колекції, яка включає численні A80 Toyota Supra та BMW M3 в кузові E46. Крім того можна побачити по кілька езкемплярів Nissan GT-R, Mitsubishi Lancer Evolution та кілька автомобілів у поліетиленовій плівці, які важко ідентифікувати. Також повідомляється, що у іншому приміщенні, пов’язаному з Тейлором, було виявлено ще 8 екзотичних автомобілів.

Усі машини та інше майно, як і пакунки з маріхуаною та більше мільйона доларів готівкою, були конфісковані. При цьому сам Тейлор був звільнений під заставу, незабаром після арешту 21 серпня і з тих пір зник. Згідно з повідомленнями, він не з'явився на дату свого суду, і правоохоронні органи Массачусетсу зараз вважають його озброєним і небезпечним втікачем.

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