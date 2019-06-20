Машины стояли на полосе для общественного транспорта.
Инспекция по парковке г. Киева обнародовала фото, на котором проходит эвакуация неправильно припаркованных авто возле ТРЦ Ocean Plaza в столице. Эвакуация проводится совместно с работниками патрульной полиции.
Эта полоса общественного транспорта всегда заставлена автомобилями, хотя в самом ТРЦ есть огромный паркинг. Акции против нарушителей на этом месте несколько раз проводили активисты движения "ОстановиЛося".
Напомним, какие штрафы предусмотрены за нарушение правил дорожного движения.