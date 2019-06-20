Машини стояли на смузі для громадського транспорту.

Інспекція з паркування м. Києва оприлюднила фото, на якому проходить евакуація неправильно припаркованих авто поблизу ТРЦ Ocean Plaza в столиці. Евакуація проводиться спільно з працівниками патрульної поліції.

Ця смуга громадського транспорту завжди заставлена автомобілями, хоча в самому ТРЦ є величезний паркінг. Акції проти порушників на цьому місці кілька разів проводили активісти руху "ЗупиниЛося".

Нагадаємо, які штрафи передбачені за порушення правил дорожнього руху.