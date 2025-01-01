Наши армейцы получили из женских рук союзницы партию БТР Patria

Как сообщает Министерство обороны, это лишь первая партия шестиколесных броневиков, которые латвийские союзники запланировали изготовить и передать для Сил обороны Украины. На очереди новые транши. Правда, сколько машин на этот раз прибыло, не сообщается.

Церемония передачи бронемашин армейцам состоялась в рамках рабочего визита премьер-министра Латвии Эвики Силини в Украину.

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Она в очередной раз сделала акцент на непоколебимой поддержки Украины в борьбе с агрессором и заверила, что Латвия продолжит отстаивать важность этой поддержки среди европейских и мировых лидеров.

"Мы очень гордимся тем, что непрерывно поддерживаем Украину не только в военном, но и в финансовом, политическом и эмоциональном плане", – сказала руководительница латвийского правительства.

Фото: Минобороны Украины

По словам Эвики Силини, Латвия ожидает обратной связи от украинских военных для возможного усовершенствования техники по результатам ее эксплуатации в боевых условиях.

Переданные боевые машины станут на вооружение одного из штурмовых подразделений Третьего армейского корпуса. Внутри этой 24-тонной машины с силовым агрегатом 400 л.с. вдоль обоих бортов на креслах разместиться лицом к лицу плечом вперед 10 бойцов (5+5) (см. презентационное видео внизу). Еще двое впереди – водитель и командир.

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Первая и вторая ось БТР поворотные, что улучшает маневренность. Борта, днище и крыша имеют противопулевую защиту STANAG level 2 с возможностью усиления до level 4, что выдерживает калибры пуль 7,62/14,5 мм и фугасные подрывы 6 - 10 кг.