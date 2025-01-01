Наші армійці отримали з жіночих рук союзниці партію БТР Patria

Як повідомляє Міністерство оборони, це лише перша партія шестиколісних броньовиків, які латвійські союзники запланували виготовити й передати для Сил оборони України. На черзі нові транші. Щоправда, скільки машин цього разу прибуло, не повідомляється.

Церемонія передачі бронемашин армійцям відбулася у рамках робочого візиту прем'єр-міністерки Латвії Евіки Сіліні до України.

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Вона вкотре зробила акцент на непохитній підтримці України у боротьбі з агресором та запевнила, що Латвія продовжить обстоювати важливість цієї підтримки серед європейських та світових лідерів.

"Ми дуже пишаємося тим, що безперервно підтримуємо Україну не лише у військовому, а й у фінансовому, політичному та емоційному плані", – сказала очільниця латвійського уряду.

Фото: Міноборони України

За словами Евіки Сіліні, Латвія очікує на зворотний зв'язок від українських військових для можливого удосконалення техніки за результатами її експлуатації в бойових умовах.

Передані бойові машини стануть на озброєння одного зі штурмових підрозділів Третього армійського корпусу. Всередині цієї 24-тонної машини з силовим агрегатом 400 к.с. вздовж обох бортів на кріслах розміститися обличчям до обличчя плечем вперед 10 бійців (5+5) (див. презентаційне відео внизу). Ще двоє попереду – водій та командир.

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Перша та друга вісь БТР поворотні, що покращує маневровість. Борти, днище та дах мають протикульовий захист STANAG level 2 з можливістю посилення до level 4, що витримує калібри куль 7,62/14,5 мм та фугасні підриви 6 - 10 кг.