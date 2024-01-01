В Латвії офіційно підтвердили контрактування для ЗСУ БТР Patria

Новину про постачання чергової партії бойової техніки Збройним силам України вчора, 10 лютого, офіційно підтвердило МО Латвії, відповідаючи на запит інформаційного порталу Delfi.

Зазначається, що "постачання бронемашин в Україну не вплине на обсяг та строки виконання замовлення, розміщеного раніше для потреб Національним збройним силам (НВС)".

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У якій кількості замовили техніку для ЗСУ, не повідомляється. Відомо тільки, що для власної армії там законтрактували більш ніж 200 бронемашин Patria 6x6.

"Бронетранспортери латвійського виробництва будуть поставлені захисникам України протягом цього року. Ми не тільки підтримаємо Україну у боротьбі з окупантами, але й перевіримо використання та стійкість бронетранспортерів у реальних бойових умовах, що дозволить НВС зробити корисні висновки", – зазначив міністр оборони Андріс Спрудс.

Багнюкою, водоймами і сушею повнопривідна шестиколісна машина йде впевнено. Фото: Patria

Розробку та остаточні дизайнерські штрихи цієї машини завершили влітку 2024 року. Техніку виготовляє нещодавно відкритий у Валмієрі завод компанії Defence Partnership Latvia, що входить до групи Patria.

Бронетранспортер Patria 6x6 розроблений у фінській компанії з такою ж назвою. На заводі та в КБ уточнюють, що Patria – це не танк і не бойова машина піхоти, а бронетранспортер. Його основне завдання – бути "таксі" та доставляти солдатів на поле бою.

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Екіпаж БТР складається з водія та командира. В десантному модулі є місця для розміщення в повній екіпіровці 10 осіб й перевезення їх та їхнього майна по суші та через водні перепони.

Завдяки колісній ходовій та потужному двигуну в 400 к.с. він може по твердій основі доріг мчати зі швидкістю 100 км/год. По водоймі він йде значно повільніше, але 8 км/год це доволі гарний показник для такої машини.