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У Латвії почали виробляти фінський БТР Patria для України

На одному з виробничих підприємств Латвії розпочали збирати для передачі Україні бронетранспортери Patria 6х6, що випускаються за фінською ліцензію.
Латвія виготовить і відправить до України фінські БТР Patria 6х6 - Auto24

ФОТО: сайт Defense Express|

Шестиколісний бронетранспортер Patria 6х6 на показових виступах

Валентин Ожго
logo6 лютого, 19:30
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Броньовані машини Patria 6х6 від однойменної фінської компанії для України увійшли у пакет допомоги загальним розміром 40 млн євро. Щоправда, їх кількість та календарні терміни передачі не повідомляються. Про це розповідає спеціалізований ресурс Defense Express.

Patria 6х6 належить до нового покоління бойової техніки, що претендує на статус пан'європейської машини. Про це свідчить її участь у поточній програмі Common Armoured Vehicle System під егідою спільних закупівель озброєння ЄС (EDIRPA).

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Шестиколісна машина має статус амфібії. З максимальною масою 24 тонни її бойова частина має навантаження 8,5 тонни. Базовий захист відповідає стандарту STANAG level 2 з можливістю посилення до level 4 (захист від калібрів 7,62 - 14,5 мм та підриву 6 - 10 кг фугасу відповідно).

Підвіска незалежна із пружинами і гідравлічними амортизаторами, перша та друга вісь поворотні. В моторній ніші стоїть 400-сильний дизельний двигун, а у десантному відсіку може поміститися 10 осіб, плюс два члени екіпажу в передній частині БТР.

Бронемашина Patria 6х6 стоїть на озброєнні у Фінляндії, Швеції та Латвії. Нині на стадії фіналізації масштабного контракту перебуває Німеччина, яка ним замінить Fuchs. Велика Британія також стала в чергу на цю машину. Не менш цікава Patria AMV на шасі 8x8 вже є на озброєнні у Польщі, Хорватії та Словенії.

Україна поки в очікуванні Patria 6х6. Сили оборони потребуватимуть такої машини. Розмови про ймовірне виробництво бронемашин Patria в Україні, що точаться з 2023 року, також небезпідставні.

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Латвія для виробництва цих БТР створила з нуля нове підприємство й досягло глибокої локалізації. При цьому країна взагалі не мала досвіду у випуску бронетехніки, але за три роки підприємство збудували, запустили з річною продуктивністю випуску 30 машин.

За вартістю контрактів для Латвії від 2021 та 2024 року, а також торішнього замовлення Швеції , вона коштує на рівні 1-1,2 млн євро за одиницю, що дешевше від схожих аналогів.

#Автоподія #Військова техніка #Новини