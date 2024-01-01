БТР-4Е українського виробництва надходить у війська

Експерти спеціалізованого сайту Militarnyi, аналізуючи фотознімки машини, звернули увагу на залишки транспортувальної плівки, що вказує на те, що "техніка була передана військовим з виробництва лише нещодавно".

58-ма бригада стала четвертим відомим підрозділом, який оснастили цими машинами після 2022 року.

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Повідомляється про постачання таких машин в парки 56-ї мотопіхотної бригади, а також бригад "Спартан" та "Кара-Даг" Національної гвардії.

Раніше на балансі 58-ї бригади перебували броньовики International MaxxPro, М113, а також танки сімейства Т-64 та Т-80.

Очікується, що нова техніка посилить спроможності бойового підрозділу завдяки кращій вогневій потужності модуля з 30-мм гарматою, автоматичного гранатомета та протитанкового ракетного комплекса "Бар’єр".

Фото: 58-ма мотострілецька бригада

Експерти нагадали про червневий репортаж (див. відео внизу) молодшого лейтенанта Сергія Ліпко на каналі "Армія TV" про виробництво БТР-4 попри удари російських військ по українській промисловості.

Тоді журналіст зазначив, що бронетранспортери на озброєнні 56-ї бригади були виготовлені у 2023 році.

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Також автори публікації посилаються на успішне застосування БТР-4 у боях на передовій. Зокрема, йдеться про те, як гвардійці 15-ї бригади "Кара-Даг" за допомогою цих машин вибивали із забудови російську піхоту на околицях Селидового.

Про силовий потенціал машини не згадується. Однак з попередніх описів відомо, що окрім турбодизеля 3ТД-3 об'ємом 8,15 л, потужністю 500 к. с. при 2600 об/хв з крутним моментом 1950 Нм та 3ТД-4 зі збільшеною до 600 к. с. потужністю (крутний момент 1950 Нм) свого часу примірялися до імпортних моторів.

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Мова йшла про 6-циліндровий німецький турбодизель Deutz BF6M1015CP об'ємом 11,91 л, потужністю 442—450 к. с. (крутний момент 1875 Нм). А також з цієї ж лінійки Deutz – мотори потужністю 489 або 598 к. с. Окрім того, розглядалася комплектація італійським 6-циліндровим двигуном Iveco Cursor 10-430 об'ємом 10,3 л, потужністю 430 к. с. (крутний момент 1900 Нм).