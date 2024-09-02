Замість БТР-60 буде "Хорунжий": які у нього будуть модифікації

Бронетранспортер "Хорунжий" буде вироблятися у шести версіях: лінійний бронетранспортер, транспортер особового складу, санітарно-евакуаційна, ремонтно-евакуаційна, командно-штабна і самохідна мінометна машини. Про це повідомляє Міноборони України.

Основою для цієї машини стала документація радянського БТР-60, який в результаті глибокої модернізації вітчизняного ВПК став відповідати сучасним вимогам. По суті, це нова машина з деякими ознаками колишнього броньовика.

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Корпус нового українського бронетранспортера виготовлений із високоякісної фінської сталі. Це покращило балістичний захист машини без збільшення її маси.

Палітра версій БТР "Хорунжий" поки має шість модифікацій, але це лише початок. Фото: НПО Практика

Кожен, хто заправиться на будь-якій АЗК AMIC ENERGY бензином або дизельним пальним, долучається до допомоги ЗСУ у межах благодійної ініціативи «MAVIC від AMIC». В рамках даного проєкту компанія перераховує 5 гривень з кожного паливного чека на закупівлю сотні дронів DJI MAVIC 3 (різних варіацій) для ЗСУ. Рекламна інформація

Також корпус захищений по периметру від куль калібру 7,62 мм зі сталевим сердечником, лобова броня витримує постріли великокаліберного кулемета з відстані 10 метрів.

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Конструкція днища корпусу та спеціальних протимінних сидінь уберігають десант від наслідків підриву на вибухових пристроях, еквівалентних 6 кг тротилу.

Великих змін зазнав силовий блок. Замість двох 90-сильних бензинових двигунів, як це було в БТР-60, у передній частині корпусу нового українського бронетранспортера встановлено дизельний двигун потужністю 330 кінських сил.

Він розганяє бойову машину до швидкості понад 80 км/год, а місткість паливних баків забезпечує запас ходу у понад півтисячі кілометрів.

Тут встановлена сучасна електроніка, камери відеоогляду, система кондиціонування й автономний генератор, що дозволяє бронемашині функціонувати при вимкненому двигуні.

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Зміна компонування кузова "Хорунжого" покращило ергономіку і зручність для десантування, що здійснюється через кормову частину бронемашини.

З озброєння новий український бронетранспортер має бойовий модуль з кулеметом калібру 14.5 мм, або гарматою калібром 30х113 мм.

Тут зручні сидіння антропометричної форми для тривалого сидіння та захисту від мінування. Фото: НПО Практика