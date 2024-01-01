Бронетранспортерів М113 в Україні знову побільшає

Як повідомляється на сайті Міністерства національної оборони Литовської Республіки, передача бронетехніки М113 ініційована Міністерством національної оборони та армією. Цьому передувало звернення українського уряду до керівництва союзницьких держав про допомогу українській армії в протистоянні російській агресії.

13 червня міністр національної оборони Л. Кашчунас на засіданні контактної групи ради Україна-НАТО у Брюсселі підтвердив, що Литва й надалі надаватиме військову підтримку Україні. Нинішня поставка спрямована на посилення можливостей української армії з розмінування та є безоплатним внеском Литви в підтримку Коаліції з розмінування.

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Щоправда, в якій саме версії будуть броньовики М113, очільник оборонного відомства не уточнив. У будь-якому випадку всі існуючі виконання, починаючи від транспортно-десантної чи штабної машини і закінчуючи медичним евакуаційним транспортером, нашим Силам оборони зайвими не будуть.

Десантно-штурмова версія бронетранспортера M113. Фото: št. srž. A. Čemerka

Ці 12,3-тонні броньовики, комплектуються потужними моторами в 215 к.с. Маючи невеличкі габарити (4,86 х 2,69 х 2,5 м), вони спроможні перевозити 11 бійців у десантному відсіку плюс три члени екіпажу.

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Це не перша подарована Україні партія машин M113. Постачання такої техніки Вільнюс розпочав ще восени 2022 року, коли поетапно надав 50 одиниць. У квітні нинішнього року наші підрозділи збагатилися командно-штабними бронетранспортерами М577, створеними на базі M113.