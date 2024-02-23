Міністерство оборони повідомило про надходження до Збройних сил України гусеничних бронетранспортерів М113 у версії медичного евакуаційного транспорту, що вкрай необхідні на фронті.

Про цю техніку на гусеничній ходовій базі ми уже не раз розповідали в інформаційних замітках, посилаюсь на їх постачання від союзників. Щоправда, про медичне евакуаційне виконання транспортерів, на відміну від бойових машин, повідомлень було не так уже й багато.

Про їх незначну кількість в українській армії, зокрема, повідомив глава Міноборони Рустем Умєров, за словами якого "Десятки цих евакуаційних бронемашин вже прибули до України. Ще кілька сотень очікуються найближчим часом".

Читайте також Що говорять українські військові про бронетранспортер М113

Союзники зазвичай передають евакуаційні М113 в партії класичних бойових машин піхоти як доповнення до мотострілецьких БМП. Подібних прикладів чимало. Скажімо, крайній транш: Іспанія направила Києву партію таких бронетранспортерів, включивши в цей пакет три евакуаційні модифікації. Про це редакція Авто24 розповідала 16 лютого, посилаючись на слова очільниці Міністерства оборони Іспанії Маргарити Роблес.

Загалом медичні евакуаційні машини М113 мало чим відрізняються від бойових версій. Тут така сама броня з товщиною 12-38 мм, такої ж потужності двигун на 215 к.с. і такого ж розміру десантний відсік на 11 осіб. Щоправда, евакуаційний транспортер зроблений так, що ноші з пораненим можна розмістити як повздовж знизу, так і зверху закріпити на підвісних ременях.

При потребі можна навіть вкласти пораненого на підлогу між повздовжніх лав (сидінь) чи розмістити сидячи, якщо поранення не з важких і таке транспортування до стабілізаційного пункту можливе.

Підготовка медичної евакуаційної машини М113 до транспортування дорогами загального користування. Фото: Національний архів США та DVIDS nara.getarchive.net

Звісно, в евакуаційних машинах з нанесеними з усіх боків червоними хрестами відсутнє зовнішнє озброєння. Тут немає зверху кулеметів 7,62-мм чи 12,7-мм, або ж гранатомета Mk19, як це зазвичай спостерігається на звичайних мотострілецьких чи штурмових або десантних версіях.

Читайте також Бронетранспортери M113 для ЗСУ надійдуть ще й з Португалії

Машини, що прибувають до України без затримок передаються у бойові підрозділи на фронт, як зазначив міністр, це робиться "вже зараз".

Міноборони офіційно повідомило про надходження бронетранспортерів ось такого евакуаційного виконання. Фото: МО України

На передовій, евакуаційні машини працюють у справжніх в бойових умовах і здебільшого під вогнем ворога. Про це, до речі, красномовно свідчить недавнє відео (див. внизу), відзняте на бойових позиціях 63-ї окремої механізованої бригади.

Звідки прийдуть "ще кілька сотень" евакуаційних медичних машин М113 в інформаційному повідомленні Міноборони та очільника цього відомства не повідомляється.