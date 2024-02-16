На 19-му за відліком засіданні Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" очільниця Міністерства оборони Іспанії Маргарита Роблес оголосила, що чергова партія броньованих гусеничних машин M113 уже в дорозі до України.

Окрім техніки, Іспанія готує до передачі Україні інше обладнання та спорядження. Це пов’язано з тим, повідомляє на своїй сторінці Королівське оборонне відомство, що уряд країни увійшов до складу шести коаліцій, що допомагають Києву у боротьбі з російськими окупантами.

За словами пані Роблес, в партії броньованих гусеничних транспортерів M-113 (TOA), буде дві одиниці техніки, трансформовані в санітарні машини. Вони спеціально адаптовані для евакуації з передової до стабілізаційних медичних пунктів покалічених людей, у т.ч. у важкому стані.

Також готуються до передачі кілька протипожежних і снігоочисних машин, техніка для транспортування особового складу. У складі допоміжного обладнання є два легкі човни, електрогенератор і водоочисна установка.

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Окрім цього, наголосила пані Роблес, розпочинається постачання різного озброєння для протиповітряної оборони, а також операцій повітря-повітря та військово-морських операцій.

Згадані вище БТР M-113, що в армії Іспанії класифікуються як TOA, стоять на озброєнні кількох десятків армій світу. Попри доволі давню розробку, цей броньований транспортер має попит.

До України надійде стандартна версія машин M113, окрім зазначених вище двох санітарних. Транспортер переднього краю разом з екіпажем вміщує 13 осіб. Тут стандартний кузов з посиленим броньованим захистом у лобовій частині, збоку та знизу. Це оберігає від 12,7-мм бронебійних куль з дистанції 200 м.

12,3-тонна гусенична машина М113 з дизельним двигуном потужністю 265 к.с. може розганятися дорогою з твердим покриттям до 61 км/год та пройти на одній заправці паливного бака 480 кілометрів.

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У грудні минулого року United24 передала Національній гвардії України фронтових підрозділів 27 одиниць закуплених саме таких гусеничних бронетранспортерів M113.

Вони використовуються як для вогневої підтримки особового складу в бою, так і для логістичних операцій – доставляють на позиції наших воїнів, боєприпаси, амуніцію, продовольство, здійснюють евакуації з поля бою поранених.