На 19-м по счету заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн" руководительница Министерства обороны Испании Маргарита Роблес объявила, что очередная партия бронированных гусеничных машин M113 уже в пути в Украину.

Кроме техники, Испания готовит к передаче Украине другое оборудование и снаряжение. Это связано с тем, сообщает на своей странице Королевское оборонное ведомство, что правительство страны вошло в состав шести коалиций, помогающих Киеву в борьбе с российскими оккупантами.

По словам госпожи Роблес, в партии бронированных гусеничных транспортеров M-113 (TOA), будет две единицы техники, трансформированные в санитарные машины. Они специально адаптированы для эвакуации с передовой в стабилизационные медицинские пункты покалеченных людей, в т.ч. в тяжелом состоянии.

Также готовятся к передаче несколько противопожарных и снегоочистительных машин, техника для транспортировки личного состава. В составе вспомогательного оборудования есть две легкие лодки, электрогенератор и водоочистительная установка.

Читайте также Испания передает Украине минометные БТРы и танки Leopard

Кроме этого, отметила госпожа Роблес, начинается поставка различного вооружения для противовоздушной обороны, а также операций воздух-воздух и военно-морских операций.

Упомянутые выше БТР M-113, что в армии Испании классифицируются как TOA, стоят на вооружении нескольких десятков армий мира. Несмотря на довольно давнюю разработку, этот бронированный транспортер пользуется спросом.

В Украину поступит стандартная версия машин M113, кроме указанных выше двух санитарных. Транспортер переднего края вместе с экипажем вмещает 13 человек. Здесь стандартный кузов с усиленной бронированной защитой в лобовой части, сбоку и снизу. Это предохраняет от 12,7-мм бронебойных пуль с дистанции 200 м.

12,3-тонная гусеничная машина М113 с дизельным двигателем мощностью 265 л.с. может разгоняться по дороге с твердым покрытием до 61 км/ч и пройти на одной заправке топливного бака 480 километров.

Читайте также Что говорят украинские военные о бронетранспортере М113

В декабре прошлого года United24 передала Национальной гвардии Украины фронтовых подразделений 27 единиц закупленных именно таких гусеничных бронетранспортеров M113.

Они используются как для огневой поддержки личного состава в бою, так и для логистических операций – доставляют на позиции наших воинов, боеприпасы, амуницию, продовольствие, осуществляют эвакуации с поля боя раненых.