Министерство обороны сообщило о поступлении в Вооруженные силы Украины гусеничных бронетранспортеров М113 в версии медицинского эвакуационного транспорта, которые крайне необходимы на фронте.

Об этой технике на гусеничной ходовой базе мы уже не раз рассказывали в информационных заметках, ссылаюсь на их поставки от союзников. Правда, о медицинском эвакуационном исполнении транспортеров, в отличие от боевых машин, сообщений было не так уж и много.

Об их незначительном количестве в украинской армии, в частности, сообщил глава Минобороны Рустем Умеров, по словам которого "Десятки этих эвакуационных бронемашин уже прибыли в Украину. Еще несколько сотен ожидаются в ближайшее время".

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Союзники обычно передают эвакуационные М113 в партии классических боевых машин пехоты в качестве дополнения к мотострелковым БМП. Подобных примеров немало. Скажем, крайний транш: Испания направила Киеву партию таких бронетранспортеров, включив в этот пакет три эвакуационные модификации. Об этом редакция Авто24 рассказывала 16 февраля, ссылаясь на слова руководительницы Министерства обороны Испании Маргариты Роблес.

В целом медицинские эвакуационные машины М113 мало чем отличаются от боевых версий. Здесь такая же броня с толщиной 12-38 мм, такой же мощности двигатель на 215 л.с. и такого же размера десантный отсек на 11 человек. Правда, эвакуационный транспортер сделан так, что носилки с раненым можно разместить как вдоль снизу, так и сверху закрепить на подвесных ремнях.

При необходимости можно даже уложить раненого на пол между продольных скамей (сидений) или разместить сидя, если ранение не из тяжелых и такая транспортировка в стабилизационный пункт возможна.

Подготовка медицинской эвакуационной машины М113 к транспортировке по дорогам общего пользования. Фото: Национальный архив США и DVIDS nara.getarchive.net

Конечно, в эвакуационных машинах с нанесенными со всех сторон красными крестами отсутствует внешнее вооружение. Здесь нет сверху пулеметов 7,62-мм, 12,7-мм или гранатомета Mk19, как это обычно наблюдается на обычных мотострелковых или штурмовых или десантных версиях.

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Машины, прибывающие в Украину без задержек передаются в боевые подразделения на фронт, как отметил министр, это делается "уже сейчас".

Минобороны официально сообщило о поступлении бронетранспортеров вот такого эвакуационного исполнения. Фото: МО Украины

На передовой, эвакуационные машины работают в настоящих в боевых условиях и в основном под огнем врага. Об этом, кстати, красноречиво свидетельствует недавнее видео (см. внизу), снятое на боевых позициях 63-й отдельной механизированной бригады.

Откуда придут "еще несколько сотен" эвакуационных медицинских машин М113 в информационном сообщении Минобороны и главы этого ведомства не сообщается.