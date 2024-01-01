Бронетранспортеров М113 в Украине снова станет больше

Как сообщается на сайте Министерства национальной обороны Литовской Республики, передача бронетехники М113 инициирована Министерством национальной обороны и армией. Этому предшествовало обращение украинского правительства к руководству союзнических государств о помощи украинской армии в противостоянии российской агрессии.

13 июня министр национальной обороны Л. Кашчунас на заседании контактной группы совета Украина-НАТО в Брюсселе подтвердил, что Литва и в дальнейшем будет оказывать военную поддержку Украине. Нынешняя поставка направлена на усиление возможностей украинской армии по разминированию и является бесплатным вкладом Литвы в поддержку Коалиции по разминированию.

Читайте также Бронепарк бригады "Ярость" существенно расширился боевыми транспортерами М113

Правда, в какой именно версии будут броневики М113, глава оборонного ведомства не уточнил. В любом случае все существующие исполнения, начиная от транспортно-десантной или штабной машины и заканчивая медицинским эвакуационным транспортером, нашим Силам обороны лишними не будут.

Десантно-штурмовая версия бронетранспортера M113. Фото: št. srž. A. Čemerka

Эти 12,3-тонные броневики комплектуются мощными моторами в 215 л.с. Имея небольшие габариты (4,86 х 2,69 х 2,5 м), они способны перевозить 11 бойцов в десантном отсеке плюс три члена экипажа.

Читайте также Медицинских эвакуационных броневиков М113 станет еще больше: Минобороны раскрыло данные

Это не первая подаренная Украине партия машин M113. Поставки такой техники Вильнюс начал еще осенью 2022 года, когда поэтапно предоставил 50 единиц. В апреле нынешнего года наши подразделения обогатились командно-штабными бронетранспортерами М577, созданными на базе M113.