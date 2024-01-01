Бронепарк бригады "Лють" расширился боевыми транспортерами М113

Видео о транспортно-логистической операции УБ разместила на своей странице в Facebook. За 38 секунду хронометража видеонарезка дает представление о том, как эта партия транспортной помощи порадует наших защитников: каждая из пяти фур транспортирует в войска по две бронемашины.

И хотя все машины укрыты защитными чехлами на время транспортировки, одна фура шла с открытыми для осмотра транспортерами. Там видно, что техника покрыта свежей краской, имеет хороший внешний вид, что присуще машинам после капитального ремонта или глубокого сервисного обслуживания.

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В коротком сопроводительном тексте к видео "Украинская бронетехника" отмечает, что "сегодня это одна из самых распространенных боевых машин в мире. Сейчас стоит на вооружении 44 стран. За более чем полвека изготовлено 80 тысяч ее единиц в более чем 40 модификациях".

В упомянутой выше штурмовой бригаде "Лють" бронетранспортеры М113 уже помогают выполнять боевые задачи на линии соприкосновения. Теперь парк этих машин будет расширен

Вес бронетранспортера - 11 440 кг, на нем могут передвигаться двое членов экипажа и 11 десантников. Мощность двигателя М113 - 265 л.с., скорость - 61 км/ч.

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Броня обеспечивает круговую защиту от пуль калибра 7,62 мм. Правда, лобовая часть толще, выдерживает кинетику пуль 12,7 мм.

Штатное стрелковое оружие состоит из одного 12,7-мм пулемета Browning M2 с возможностью установки дополнительной защиты стрелка в турели. При необходимости М113 можно вооружить автоматическим гранатометом Mk 19 или противотанковыми комплексами M47 Dragon или BGM-71 TOW.