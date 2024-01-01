Бронепарк бригади "Лють" суттєво розширився бойовими транспортерами М113

Відео про транспортно-логістичну операцію УБ розмістила на своїй сторінці в Facebook. За 38 секунду хронометража відеонарізка дає уявлення про те, як ця партія транспортної допомоги порадує наших захисників: кожна з п’яти фур транспортує у війська по дві бронемашини.

І хоча всі машини вкриті захисними чохлами на час транспортування, одна фура йшла з відкритими для огляду бронетранспортерами. Там видно, що техніка покрита свіжою фарбою, має гарний зовнішній вигляд, що притаманно машинам після капітального ремонту чи глибокого сервісного обслуговування.

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У короткому супровідному тексті до відео "Українська бронетехніка" наголошує, що "сьогодні це одна з найрозповсюдженіших бойових машин у світі. Зараз стоїть на озброєнні 44 країн. За більше ніж півстоліття виготовлено 80 тисяч її одиниць у понад 40 модифікаціях".

У згаданій вище штурмовій бригаді "Лють" бронетранспортери М113 вже допомагають виконувати бойові завдання на лінії зіткнення. Тепер парк цих машин буде розширено

Вага бронетранспортера — 11 440 кг, на ньому можуть пересуватися двоє членів екіпажу та 11 десантників. Потужність двигуна М113 — 265 к.с., швидкість — 61 км/год.

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Броня забезпечує круговий захист від куль калібру 7,62 мм. Щоправда, лобова частина товстіша, витримує кінетику куль 12,7 мм.

Щодо озброєнь, то воно штатне стрілецьке, складається з одного 12,7-мм кулемета Browning M2 з можливістю встановлення додаткового захисту стрілка у турелі. При потребі М113 можна озброїти автоматичним гранатометом Mk 19 або протитанковими комплексами M47 Dragon чи BGM-71 TOW.