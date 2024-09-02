Вместо БТР-60 будет "Хорунжий": какие у него будут модификации

Бронетранспортер “Хорунжий” будет производиться в шести версиях: линейный бронетранспортер, транспортер личного состава, санитарно-эвакуационная, ремонтно-эвакуационная, командно-штабная и самоходная минометная машины. Об этом сообщает Минобороны Украины.

Основой для этой машины стала документация советского БТР-60, который в результате глубокой модернизации отечественного ВПК стал отвечать современным требованиям. По сути, это новая машина с некоторыми признаками бывшего броневика.

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Корпус нового украинского бронетранспортера изготовлен из высококачественной финской стали. Это улучшило баллистическую защиту машины без увеличения ее массы.

Палитра версий БТР "Хорунжий" пока имеет шесть модификаций, но это только начало. Фото: НПО Практика

Каждый, кто заправится на любой АЗК AMIC ENERGY бензином или дизельным топливом, приобщается к помощи ВСУ в рамках благотворительной инициативы "MAVIC от AMIC". В рамках данного проекта компания перечисляет 5 гривен с каждого топливного чека на закупку сотни дронов DJI MAVIC 3 (различных вариаций) для ВСУ. Рекламная информация

Также корпус защищен по периметру от пуль калибра 7,62 мм со стальным сердечником, лобовая броня выдерживает выстрелы крупнокалиберного пулемета с расстояния 10 метров.

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Конструкция днища корпуса и специальных противоминных сидений уберегают десант от последствий подрыва на взрывных устройствах, эквивалентных 6 кг тротила.

Большие изменения претерпел силовой блок. Вместо двух 90-сильных бензиновых двигателей, как это было в БТР-60, в передней части корпуса нового украинского бронетранспортера установлен дизельный двигатель мощностью 330 лошадиных сил.

Он разгоняет боевую машину до скорости более 80 км/ч, а вместимость топливных баков обеспечивает запас хода более чем в полтысячи километров.

Здесь установлена современная электроника, камеры видеообзора, система кондиционирования и автономный генератор, позволяющий бронемашине функционировать при выключенном двигателе.

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Изменение компоновки кузова "Хорунжего" улучшило эргономику и удобство для десантирования, осуществляемого через кормовую часть бронемашины.

Из вооружения новый украинский бронетранспортер имеет боевой модуль с пулеметом калибра 14.5 мм или пушкой калибром 30х113 мм.

Здесь удобные сиденья антропометрической формы для длительного сидения и защиты от минирования. Фото: НПО Практика