Міністр оборони Болгарії Тодор Тагарєв розповів про найважливіші події, пов’язані із порядком, підготовкою та організацією транспортування переданих в Україну бронетранспортерів.

Процедура такого характеру, специфіки та обставин була першою у новітній історії двох міністерств країни – поліції та оборони. Підготовчий етап операції в рамках ратифікованого закону Національних зборів тривав майже півроку.

Попри накладене президентом вето, парламент подолав перепону і в перші дні січня дав правову основу для початку логістичної операції. У лютому логістичні процеси увійшли в активну фазу на місцевому рівні.

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Наказом міністра оборони у січні розпочався процес передислокації 100 одиниць БТР-60 з пунктів зберігання країни до Софії. Перший ешелон із 30 вагонів вирушив в Україну 7 березня. Останній потяг з технікою відійшов на нинішньому тижні.

Завантаження бронетранспортерів БТР-60 на болгарській залізничній станції Курило. Фото: Дімітар Кьосемарлієв

На різних етапах для виконання логістичної операції з транспортування, завантаження, укріплення та маскування бойової техніки було задіяно 26 одиниць спеціальної техніки та 247 військовослужбовців і цивільних осіб з підрозділів матеріально-технічного забезпечення Сухопутних військ та Військової поліції.

"Я визнаю, що за кращої організації ми могли б заощадити тиждень чи 10 днів, але не більше. Всі рішення щодо допомоги Україні, які мають конкретні параметри, виконано. Ми аналізуємо заявлені потреби з боку України та наші можливості щодо надання додаткової допомоги", – підкреслив міністр Тагарєв.

Зі світлин добре видно, що болгари завантажили на платформи не тільки БТР-60, але й “присмачили транш” ще й гусеничними бойовими машинами. Фото: Дімітар Кьосемарлієв

За участь у виконанні цього складного завдання міністр висловив подяку та нагородив організаторів транспортно-логістичної операції та військовослужбовців.

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Про прибуття техніки в Україну та місце її розвантаження, технічного обслуговування та сервісних робіт з відомих причин воєнного стану нічого не повідомляється.