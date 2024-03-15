Министр обороны Болгарии Тодор Тагарев рассказал о важнейших событиях, связанных с порядком, подготовкой и организацией транспортировки переданных в Украину бронетранспортеров.

Процедура такого характера, специфики и обстоятельств была первой в новейшей истории двух министерств страны – полиции и обороны. Подготовительный этап операции в рамках ратифицированного закона Национального собрания длился почти полгода.

Несмотря на наложенное президентом вето, парламент преодолел преграду и в первые дни января дал правовую основу для начала логистической операции. В феврале логистические процессы вошли в активную фазу на местном уровне.

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Приказом министра обороны в январе начался процесс передислокации 100 единиц БТР-60 из пунктов хранения страны в Софию. Первый эшелон из 30 вагонов отправился в Украину 7 марта. Последний поезд с техникой отошел на нынешней неделе.

Загрузка бронетранспортеров БТР-60 на болгарской железнодорожной станции Курило. Фото: Димитар Кьосемарлиев

На разных этапах для выполнения логистической операции по транспортировке, загрузке, укреплению и маскировке боевой техники было задействовано 26 единиц специальной техники и 247 военнослужащих и гражданских лиц из подразделений материально-технического обеспечения Сухопутных войск и Военной полиции.

"Я признаю, что при лучшей организации мы могли бы сэкономить неделю или 10 дней, но не более. Все решения о помощи Украине, которые имеют конкретные параметры, выполнены. Мы анализируем заявленные потребности со стороны Украины и наши возможности по предоставлению дополнительной помощи", – подчеркнул министр Тагарев.

Из фотографий хорошо видно, что болгары загрузили на платформы не только БТР-60, но и "сдобрили транш" еще и гусеничными боевыми машинами. Фото: Димитар Кьосемарлиев

За участие в выполнении этой сложной задачи министр выразил благодарность и наградил организаторов транспортно-логистической операции и военнослужащих.

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О прибытии техники в Украину и месте ее разгрузки, технического обслуживания и сервисных работ по известным причинам военного положения ничего не сообщается.