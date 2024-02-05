Первые из сотни бронетранспортеров БТР-60 из складских запасов Болгарии начинают поступать в Украину.

О начале передачи техники сообщил на своей странице Facebook министр обороны Болгарии Тодор Тагарев. Для подтверждения этого факта он опубликовал четыре фотоснимка, которые сопроводил короткой многообещающей подписью: "Операция продолжается. Министерство обороны поддерживает процесс предоставления Украине БТР МВД".

В соответствии с решением Национального собрания (аналог нашей Верховной Рады) о предоставлении дополнительной военно-технической поддержки Украине, Болгария бесплатно передает Украине 100 единиц БТР-60 с имеющимся к ней вооружением и запчастями для их обслуживания. Машины стояли на балансе Министерства внутренних дел страны и потребность в них в настоящее время отпала.

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И хотя президент Болгарии Румен Радев был против этого и наложил на решение вето, депутаты все-таки преодолели это сопротивление и добились положительного решения вопроса. Процесс передачи пошел. Правда, возникли проблемы с оплатой транспортировки боевых машин в Украину – логистика слишком дорогая.

"Три министерства вместе работают. Уже понятно, кто их будет загружать, куда они будут ехать. Это очень серьезная логистическая операция, сумма денег на транспортировку большая, но она будет еще терпима для нашей страны. Однако министерство будет искать возможность, чтобы перевозку финансировала одна из стран-участниц Рамштайн-формата" – заявил Тодор Тагарев.

Процесс загрузки БТР-60 в синей полицейской колористике на складе резерва МВД Болгарии для дальнейшей транспортировки в Украину. Фото: Тодор Тагарев / Facebook

Болгария передает технику советских времен, выпускавшуюся в 60-е годы. Несмотря на то, что машинам уже полвека, они после надлежащей подготовки еще послужат нашим войскам. Правда, в каком техническом состоянии броневики поставляются, болгарская сторона не сообщает.

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Пока официального сообщения о ввозе на таможенную территорию Украины этих машин не было. В начале февраля, как рассказывает болгарское издание BGNES со ссылкой на главу оборонного ведомства, бронетранспортеры все еще находились в Болгарии.