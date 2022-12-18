17:17, 18 декабря 0

Этот советский БТР-60 стоял на консервации в ВСУ, сейчас восстановлен и готов воевать.

Конечно, круто тестировать новейшие образцы бронетехники, такие как «Новатор» или Roshel, но большая часть брони на колесах, защищающая наших бойцов – это очень пожилые БТР-60, которым иногда по 40 лет и старше. Многие такие машины к нам поступает и через так называемый «лаптевый ленд-лиз», нам остается их восстановить и заставить технику захватчиков воевать против них самих.

Также интересно тест-драйв КрАЗ-255, восстановленного для армии

«Шестьдесятка» – пожилая машина, разработанная еще в конце 50-х. Как говорит Википедия, этот БТР создавали как машину, которая могла бы ехать по глубокому и широкому пути за танками и умела плавать. Он стоял на вооружении десятков стран мира, даже по лицензии выпускался в Румынии и постоянно дорабатывался. Выпускали его с 1960 по 1987 годы. Если мерить автомобильными шаблонами – это еще при царе горохе. В 60-м году Mazda выпустила первую машину, а у нас с конвейера сошел первый горбатый Запорожец.

БТР-60 – это большая машина. Более семи метров в длину и почти три в ширину. Такая приплюснутая форма давала неплохую плавучесть. Ибо этот 10-тонный кусок брони держался на воде. У него сзади хорошо виден прикрытый винт, благодаря которому на воде броневик развивает скорость до 10 км/ч. Но если водомет выходил из строя, то только вращение колес разгоняло БТР до 4 км/ч.

У БТР-60 четыре пары колес. Передние две оси поворачивают, но привод идет на все восемь. Думаю, БТР мог бы в книгу рекордов попасть – у него в подполье 19 карданных валов. Более того, в каждом колесе есть еще и свой редуктор, который использовали для того, чтобы поднять машину над дорогой и достичь клиренса 45 см. Важно, что именно благодаря 8-колесной схеме и независимой подвеске колес БТР демонстрирует высокую живучесть при подрывах на минах. Потому что при выходе из строя двух или даже трех колес он способен еще некоторое время езхать.

Этот броневик критикуют за слабое бронирование, потому что самая толстая броня толщиной 7-9 мм покрывает лоб машины, а корма прикрыта 5 мм листами – это не спасает от крупнокалиберных пулеметов, не говоря уже о кумулятивных зарядах.

Десант здесь сидит в темноте на скамейках вплотную к моторам, которые не прикрыты ничем (зависит от версии). Соответственно, летом здесь очень жарко. Зато зимой не мерзнешь. Ну и немного громко, потому что моторов целых два. Это бензиновые 3,5-литровые 6-цилиндровые карбюраторные по 90 сил каждый от грузовика ГАЗ-51.

Почему бензиновые и почему два? Потому что во времена создания БТР-60 компактных дизелей высокой мощности не было, дизели были тяжелыми. А чтобы хоть как-то тянули – пришлось взять два бензиновых. Но все равно не хватало – это было 180 сил на 10 тонн веса, то есть 18 сил на тонну. В «Таврии» втрое больше. Кроме того, и коробок передач тоже было две. Первый мотор с коробкой вращал первую и третью ось, второй – вторую и четвертую.

Разумеется, два мотора и две коробки существенно снижали надежность конструкции и усложняли обслуживание или ремонт БТРа. Но такое дублирование давало шанс – если один мотор выйдет из строя, то на втором можно доехать.

Рабочее место водителя напоминает грузовик тех времен, вот только обзор здесь минимален. На приборной панели спидометр, как самый ненужный датчик, вынесен куда-то далеко вперед. Центральное место занимает датчик давления на колесах и вентиль под ним для регулировки подкачки. Тахометра нет, – обороты не только на слух, телом чувствуешь.

У стрелка отдельное место и в его распоряжении в зависимости от версии был пулемет 7,62 или крупнокалиберный 14,5 мм.

Максимальная скорость составляла всего 80 км/ч, сегодня электросамокаты по Киеву с такой скоростью летают. А еще у БТР был хороший аппетит. Его моторы можно было заправлять низкооктановым бензином, двух баков по 290 литров хватало на 500 км. Выходит, что пара моторов сжигала суммарно 100-120 литров бензина. Сегодня в деньгах это 6 тысяч гривен на сотню. Ого!

Также интересен новый трофей ВСУ: бронеавтомобиль "Урал-ВВ"

А сейчас короткий курс, как украсть БТР. Если вдруг Вы стали свидетелем жеста доброй воли чмобиков и Вам достался БТР-60, вот пошаговая инструкция, как его отогнать в гараж ВСУ. Сначала жмем красную кнопку зажигания в верхнем правом краю панели, затем в нижнем левом углу жмем кнопку стартера. Далее нажимаем сцепление, первую – и вперед. Глушится эта махина тублером над стартером.

Вывод простой. Да, броня очень пожилая, и у БТР 60 немало недостатков. Но после правильного обслуживания эта техника послужит еще в руках ВСУ.

Этот БТР восстановлен проектом "Тачка на ТРОутке", который помогает Силам Теробороны ВСУ выводить из консервации военные машины. Эксперты говорят, что потребности армии в грузовиках на сегодняшний день – 4 тысячи штук, и расконсервировать их дешевле, чем искать подержанные. Вернуть к жизни старый ЗИЛ, ГАЗ, Урал или такой БТР-60 стоит до трех тысяч долларов. Уже возвращено в строй более 22 единиц. Предлагаю скинуться хотя бы на еще один БТР. На нем напишем краской «В поисках бандеромобиля!». В описании под видео присутствуют все реквизиты.