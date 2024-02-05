Перші з сотні бронетранспортерів БТР-60 зі складських запасів Болгарії починають надходити в Україну.

Про початок передачі техніки повідомив на своїй сторінці Facebook міністр оборони Болгарії Тодор Тагарєв. Для підтвердження цього факту він опублікував чотири фотознімки, які супроводив коротким багатонадійним підписом: "Операція триває. Міністерство оборони підтримує процес надання України БТР МВС".

Відповідно до рішення Національних зборів (аналог нашої Верховної Ради) про надання додаткової військово-технічної підтримки Україні, Болгарія безплатно передає Україні 100 одиниць БТР-60 з наявним до неї озброєнням і запчастинами для їх обслуговування. Машини стояли на балансі Міністерства внутрішніх справ країни й потреба в них на нинішній час відпала.

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І хоча президент Болгарії Румен Радев був проти цього та наклав на рішення вето, депутати все-таки подолали той супротив і домоглися позитивного розв'язання питання. Процес передачі пішов. Щоправда, виникли проблеми з оплатою транспортування бойових машин до України – логістика надто дорога.

"Три міністерства разом працюють. Уже зрозуміло, хто їх буде завантажувати, куди вони будуть їхати. Це дуже серйозна логістична операція, сума грошей на транспортування велика, але вона буде ще терпимо для нашої країни. Однак міністерство шукатиме можливість, щоб перевезення фінансувала одна з країн-учасниць Рамштайн-формату" – заявив Тодор Тагарєв.

Процес завантаження БТР-60 у синій поліцейській кольористиці на складі резерву МВС Болгарії для подальшого транспортування в Україну. Фото: Тодор Тагарєв / Facebook

Болгарія передає техніку радянських часів, що випускалася у 60-і роки. Попри те, що машинам уже півстоліття, вони після належної підготовки ще послужать нашим військам. Щоправда, у якому технічному стані броньовики поставляються, болгарська сторона не повідомляє.

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Допоки офіційного повідомлення про ввезення на митну територію України цих машин не було. На початку лютого, як розповідає болгарське видання BGNES з посиланням на очільника оборонного відомства, бронетранспортери все ще перебували в Болгарії.