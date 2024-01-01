БТР-4Е украинского производства поступает в войска

Эксперты специализированного сайта Militarnyi, анализируя фотоснимки машины, обратили внимание на остатки транспортировочной пленки, что указывает на то, что "техника была передана военным с производства лишь недавно".

58-я бригада стала четвертым известным подразделением, который оснастили этими машинами после 2022 года.

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Сообщается о поставках таких машин в парки 56-й мотопехотной бригады, а также бригад "Спартан" и "Кара-Даг" Национальной гвардии.

Ранее на балансе 58-й бригады находились броневики International MaxxPro, М113, а также танки семейства Т-64 и Т-80.

Ожидается, что новая техника усилит способности боевого подразделения благодаря лучшей огневой мощи модуля с 30-мм пушкой, автоматического гранатомета и противотанкового ракетного комплекса "Барьер".

Фото: 58-я мотострелковая бригада

Эксперты напомнили об июньском репортаже (см. видео внизу) младшего лейтенанта Сергея Липко на канале "Армия TV" о производстве БТР-4 несмотря на удары российских войск по украинской промышленности.

Тогда журналист отметил, что бронетранспортеры на вооружении 56-й бригады были изготовлены в 2023 году.

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Также авторы публикации ссылаются на успешное применение БТР-4 в боях на передовой. В частности, говорится о том, как гвардейцы 15-й бригады "Кара-Даг" с помощью этих машин выбивали из застройки российскую пехоту в окрестностях Селидово.

О силовом потенциале машины не упоминается. Однако из предыдущих описаний известно, что кроме турбодизеля 3ТД-3 объемом 8,15 л, мощностью 500 л. с. при 2600 об/мин с крутящим моментом 1950 Нм и 3ТД-4 с увеличенной до 600 л. с. мощностью (крутящий момент 1950 Нм) в свое время примерялись к импортным моторам.

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Речь шла о 6-цилиндровом немецком турбодизеле Deutz BF6M1015CP объемом 11,91 л, мощностью 442-450 л.с. (крутящий момент 1875 Нм). А также из этой же линейки Deutz – моторы мощностью 489 или 598 л. с. Кроме того, рассматривалась комплектация итальянским 6-цилиндровым двигателем Iveco Cursor 10-430 объемом 10,3 л, мощностью 430 л. с. (крутящий момент 1900 Нм).