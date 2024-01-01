В Латвии начали производить финский БТР Patria для Украины

Бронированные машины Patria 6х6 от одноименной финской компании для Украины вошли в пакет помощи общим размером 40 млн евро. Правда, их количество и календарные сроки передачи не сообщаются. Об этом рассказывает специализированный ресурс Defense Express.

Patria 6х6 относится к новому поколению боевой техники, претендующей на статус панъевропейской машины. Об этом свидетельствует ее участие в текущей программе Common Armoured Vehicle System под эгидой совместных закупок вооружения ЕС (EDIRPA).

Читайте также Украинцы отремонтировали 14 английских БТР с двигателями Rolls-Royce: в чем их особенности

Шестиколесная машина имеет статус амфибии. С максимальной массой 24 тонны ее боевая часть имеет нагрузку 8,5 тонн. Базовая защита соответствует стандарту STANAG level 2 с возможностью усиления до level 4 (защита от калибров 7,62 - 14,5 мм и подрыва 6 - 10 кг фугаса соответственно).

Подвеска независимая с пружинами и гидравлическими амортизаторами, первая и вторая ось поворотные. В моторной нише стоит 400-сильный дизельный двигатель, а в десантном отсеке может поместиться 10 человек, плюс два члена экипажа в передней части БТР.

Бронемашина Patria 6х6 стоит на вооружении в Финляндии, Швеции и Латвии. Сейчас на стадии финализации масштабного контракта находится Германия, которая им заменит Fuchs. Великобритания также стала в очередь на эту машину. Не менее интересная Patria AMV на шасси 8x8 уже есть на вооружении в Польше, Хорватии и Словении.

Украина пока в ожидании Patria 6х6. Силы обороны будут нуждаться в такой машине. Разговоры о возможном производстве бронемашин Patria в Украине, ведущиеся с 2023 года, также небезосновательны.

Читайте также БТР-4Е украинского производства поступает в войска

Латвия для производства этих БТР создала с нуля новое предприятие и достигла глубокой локализации. При этом страна вообще не имела опыта в выпуске бронетехники, но за три года предприятие построили, запустили с годовой производительностью выпуска 30 машин.

По стоимости контрактов для Латвии от 2021 и 2024 года, а также прошлогоднего заказа Швеции , она стоит на уровне 1-1,2 млн евро за единицу, что дешевле похожих аналогов.