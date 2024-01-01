Латвійська програма "Подаруй Україні 100 автомобілів" працює: скільки та які авто передано

ФОТО: Посольство Латвії в Україні|
За цією програмою в Україну надійшло вже 40 машин
Це був колективний проєкт, оскільки машини порожняком не йшли. Про таке надходження техніки йдеться в публікації на сторінці Посольства Латвії в Україні.
Безпосередньо за доставлення відповідала Благодійна організація ziedot.lv. Вона в Латвії відома за програмою "Подаруй Україні 100 автомобілів". Це виявилося здійсненним, оскільки почин підхопили люди доброї волі.
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AS Latvenergo пожертвувало 93 автомобілі, SIA Revohaus – 3 автомобілі, Уна Ульме та Артур Кошелев передали по одній машині, інші донори пожертвували решту 2 машини.
Уся техніка перед відправленням проходить сервісне обслуговування, відправляється конвоями поетапно. Машини за гроші доброчинців заправляються на весь маршрут від Риги до Києва, а в салони завантажуються необхідні нашим захисникам речі. Асоціація Brunotava долучилася до ziedot.lv з гуманітарною допомогою – безпілотниками, генераторами Ecoflow.
Посол Посольства Латвійської Республіки в Україні пан Ілгварс Клява подякував латвійським волонтерам та компаніям за постійну підтримку України. Допомога й справді неоціненна, адже такі транспортні каравани йдуть з Латвії щомісяця.
Загалом за згаданою програмою українські воїни отримали від народу Латвії понад 40 повнопривідних автомобілів. Таку статистику навів Генштаб України.
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В нинішній партії прийшли вже добре знайомі нашим захисникам за попередніми поставками волонтерських рухів Toyota Hilux, Ford Ranger, Volkswagen Caddy Cargo та інші.
Техніка та обладнання й інше придбане волонтерами майно вже передані у 14 бойових підрозділів.